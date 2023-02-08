Усть-Дунайський порт продали в 3 рази дорожче за стартову ціну, за нього конкурували Кропачов і Мазепа

За право купити Усть-Дунайський морський торговельний порт змагалися вісім учасників

Усть-Дунайський морський торговельний порт, який знаходиться у місті Вилкове Одеської області, продали на аукціоні за 201 мільйон гривень, що у 3,3 рази більше за стартову ціну. За право купити актив змагалися вісім учасників, серед яких великі українські компанії, що дозволило продати його за хорошу ціну, пише "Апостроф".

Це перший продаж порту в історії України, раніше морські порти передавали у концесію.

Покупцем Усть-Дунайського порту стало ТОВ "Еліксир Україна", що належить Валерію Вихренку. Компанія зареєстрована у Вінниці, основним видом її діяльності є оптова торгівля хімічними продуктами, повідомляє видання.

"Зокрема, відомо, що "Еліксир Україна" імпортує мінеральні добрива сербської компанії Elixir Zorka. Підприємство також зайняте у сфері сільського господарства. За логікою, доступ до невеликого порту, яким є "Усть-Дунайськ", цілком відповідає бізнес-інтересам такої компанії як "Еліксир-Україна", — йдеться у статті.

Щодо інших учасників конкурсу, то серед них є досить відомі компанії. Насамперед це ТОВ "Укрдонінвест" великого українського бізнесмена Віталія Кропачова. "Основні його бізнес-інтереси пов’язані з вугільною галуззю, але Кропачов також має солідні медіа-активи — "Ера продакшн" та телеканал Ukraine World News", — зазначає "Апостроф".

У конкурсі також брала участь столична інвестиційна компанія "Конкорд Факторинг" Ігоря Мазепи. Незважаючи на те, що "Конкорд" має солідний інвестиційний портфель у різних сферах, її пропозиція за ціною склала лише трохи більше 150 мільйонів гривень.

"Значна кількість учасників конкурсу та наявність серед них відомих та незалежних гравців, таких як "Укрдонінвест" та "Конкорд", дозволяє припустити відсутність змови на аукціоні", — резюмує "Апостроф".

Нагадаємо, Віталій Кропачов – відомий бізнесмен, який стояв біля витоків вугільної диверсифікації – брав участь у переговорах з американськими чиновниками щодо постачання вугілля в Україну зі США та ПАР, щоб компенсувати втрати після окупації частини Донбасу. У 2017 році придбав у Ігоря Гуменюка та партнерів шахту "Краснолиманська", яка згодом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України. Доклався до створення добровольчого батальйону "Шахтарськ", який виборював повернення окупованих територій на Донбасі під контроль України.

У 2019 році почав розвивати медіанапрямок. Має ТОВ "Інфо24", ТОВ "ТРК "Погода ТВ"", канал "Так TV". У грудні 2021 року придбав компанію "Ера продакшн". Компанія у березні наступного року надала свої потужності для забезпечення цифрової трансляції телемарафону після ракетної атаки Росії на телевежу у Києві. Влітку 2022 року придбав компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 канала". 2023 року запустив телеканал Ukraine World News.

Ігор Мазепа – генеральний директор та засновник інвестиційної компанії Concorde Capital. Був одним із засновників біржі цінних паперів ВАТ "Українська біржа". З 2008 до 2016 року був Головою біржової ради. З листопада 2016 по серпень 2018 року був незалежним членом Наглядової ради "Укрсоцбанку", а з травня 2019 року і до сьогодні – член Наглядової ради ПрАТ "ХайдельбергЦементУкраїна". Компанія Мазепи інвестує в різні проєкти — від мережі клінік "Добробут" до ЖК Goodlife park.