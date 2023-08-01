"Нічийне" майно на мільярди: кому воно дістанеться?

Держава хоче забрати майно у профспілок, яке ті отримали від радянської влади. На кону близько 1,8 млрд доларів і тисячі об’єктів нерухомості.

Державні готелі, санаторії, будинки культури, автопарки були комерційними "годівничками" профспілок понад 30 років через недолуге законодавство. Це майно представники інтересів трудових колективів здають в оренду або продають, отримуючи непогані доходи. Держбюджет від того не отримує нічого — вигода осідає у профспілкових лідерів. За цей час вартість держмайна, яке перебуває в управлінні профспілок, зменшилася вдвічі.

"Телеграф" розбирався у схемі розкрадання, коли майно переводять на баланс новоствореного ТОВ і продають зацікавленим особам.

Переплутали управління з володінням

"Кому належить майно профспілок" – це як серіал "Санта-Барбара" довжиною більш аніж у 30 років. Протистояння держави в особі Фонду держмайна (ФДМУ) та Федерації профспілок (ФПУ) тягнеться ще з 1991 року, коли Верховна Рада встановила , що майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об'єктів союзного підпорядкування, розташованих на території України, є державною власністю. Однак його розпорядниками залишалися профспілки та інші громадські формування колишнього СРСР. І у ФПУ вважають , що досі мають законне право власності на це майно, якого влада постійно намагається їх позбавити.

Заборонять перереєстровувати майно

Ліквідувати законодавче підґрунтя, яке дає профспілкам можливість ловити рибу в каламутній воді, вирішили народні депутати економічного комітету парламенту. Вони внесли через Кабмін до Верховної Ради законопроєкт № 6420 "Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР". В кінці минулого року ініціатива була схвалена Верховною Радою в цілому. Зараз її готують до другого читання.

Якщо законопроєкт приймуть, до Фонду держмайна повернуться приблизно 50 санаторіїв, близько 30 туристичних об’єктів (готелі, бази відпочинку), 20 інших об’єктів (будинки профспілок, навчальні центри). А ще — 27 профспілкових оздоровниць в окупованому Криму.

Народний депутат, член економічного комітету Верховної Ради Олексій Мовчан, який опікується прийняттям ініціативи, зазначає, що за новими правилами після ухвалення законопроєкту профспілки зможуть управляти майном, але не розпоряджатися. Зокрема — перереєстровувати його на інші організації.

"Майно профспілок не було включено в статутний капітал, їм дали покористуватися ним. Вони (ФПУ. — Авт.) ж постворювали якісь ТОВки та повносили туди майно, на яке не мають права. Ми прибираємо цю "лазівку", — каже нардеп.

На думку заступниці голови Фонду держмайна Людмили Дараган, законопроєкт спростить алгоритм відновлення державного контролю за цими активами.

"Щонайменше рік знадобиться ФДМУ, щоб скласти переліки майна, яке підлягатиме витребуванню в судовому порядку", — каже чиновниця.

За її даними, на сьогодні у держвласність вже повернуто 88 об’єктів, які раніше належали профспілкам, але були "виведені" в приватну власність незаконним шляхом, серед них — 33 санаторно-оздоровчого профілю. Зокрема, 16 закладів знаходяться на підконтрольній території та повністю придатні для цілей реабілітації. Всі вони локалізовані переважно в областях, що належать до рекреаційних зон України (Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Київська, Вінницька, Чернівецька).

"На базі цих активів можна побудувати мережу багатофункціональних реабілітаційних центрів для поранених військових. Інше майно може бути виставлено на приватизацію", — каже Дараган.

Профспілки не коментують

У самій Федерації профспілок коментування ситуації поставили на паузу.

"Питання профспілкового майна розглядається в Верховній Раді, триває робота ТСК ВРУ, здійснюється досудове розслідування ДБР. За таких обставин ФПУ утримується від публічних коментарів і захищає свої інтереси правовим шляхом в межах відповідних процесів", — йдеться у відповіді на запит "Бізнес Телеграфу".

Скільки активів має ФПУ

За оцінками Фонду держмайна, у власності ФПУ перебуває майже тисяча об’єктів. Вони дісталися профспілкам у спадщину від старої радянської системи.

"І всі ці роки успішно використовувались, на жаль, не на користь держави", — вважає Людмила Дараган. Оскільки в іншу власність з 24 серпня 1991 року воно не передавалося, то досі належить державі.

Профспілки володіють сотнями санаторно-курортних та готельно-туристичних комплексів, будинків культури, тирів, автопарків тощо. Зокрема, Жовтневий палац у серці Києва і сам Будинок профспілок на Майдані Незалежності також належать цій організації. Інвентаризацію веде Мінекономіки та Фонд держмайна України.

Майна розграбовано на мільярди

Голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів, що вартість профспілкового майна у 2000-х оцінювалась на рівні 3-3,5 млрд доларів. Сьогодні в комітеті називають майже вдвічі меншу цифру — 1,8 млрд доларів. А це — санаторії, профілакторії, дитячі табори які залишаються в правовому вакуумі.

Вартість і кількість держмайна у володінні профспілок постійно зменшується у зв’язку з махінаціями — майно неконтрольовано передавалось в комерційні структури, каже Людмила Дараган.

Так, рік тому працівники ДБР викрили масштабну багатомільйонну схему розкрадання майна профспілкових організацій. Без обов’язкового погодження Фонду держмайна посадовці незаконно продали 80 майнових комплексів у різних регіонах України.

"А це — потенційні об’єкти для інвестицій, приватизації. Таке майно може бути заставою в кредитах тощо", — розповідає "Бізнес Телеграфу" Олексій Мовчан.

Угоди легко оскаржити

Нардеп Мовчан застерігає бізнес — купувати майно у профспілок зараз — великий ризик для підприємців.

"Майно профспілок не є приватним, воно у них в управлінні. Тому коли Федерація профспілок реєструє право власності, воно дуже легко "зноситься" в судах",— каже він.

За цим стежать прокуратура, ДБР, інші правоохоронні структури. І повертають майно, навіть коли через декілька продажів його придбав у власність добросовісний набувач.

"Якщо ти як підприємець не подумав, що це майно є ризикованим, щоб його купувати, готуйся до того, що його забере держава", — акцентує нардеп.

Що робитимуть з поліпшеним майном

Законопроєкт передбачає окрему процедуру поводження з реалізованим майном, або тим, яке перебуває в оренді профспілок. Наприклад, коли компанії прозоро інвестували в об’єкти, підтримували їх у належному вигляді.

"Такі витрати потрібно компенсувати, якщо вони були надані "вбілу" або надати можливість орендарю далі їх розвивати", — каже Мовчан.

В таких випадках, за словами депутата, Фонд держмайна буде в судовому порядку визначати частку власності та повертати її у власне розпорядження.

"Якщо хтось майно розвивав, поліпшував, а Фонд повертає свою частку, будуть зафіксовані ці поліпшення з 1991 року і передбачено або право викупу, або інша форма компенсації", — запевняє Мовчан.

Повернуте майно профспілок реалізують на аукціонах

Фонд держмайна планує виставляти на продаж активи, повернуті у держвласність з-під відання профспілок. Таке майно треба реалізувати на відкритому аукціоні, як і передбачає законодавство, вважає керівник Інституту свободи та конкуренції Михайло Камчатний. Це стане джерелом надходження коштів для уряду, а об’єкти приватизації перейдуть в руки ефективних власників.

"Бажано, щоб будь-яке майно було приватизовано, бо коли ним користуються чиновники чи політики, то це завжди відбувається в їхніх інтересах. Що виходить? Збитки вони перекладають на бюджет, на платників податків, а прибутки, доходи виводять через свої схеми", — каже він.

Політолог наводить у приклад "Палац праці" у самісінькому центрі Харкова. Рік тому в нього влучила ракета, але він встояв. Однак загальний стан палацу значно погіршився саме за останні 30 років.

"Ті, хто керував цим майном, повністю використовували його у своїх інтересах: здавали в оренду приміщення під офіси. Усі знали, що є якась офіційна плата за оренду, а ще й неофіційно кошти треба було переказати. І так будь-де. Якщо провести дослідження, як обслуговується це майно бонзами профспілок, то буде невесела історія", — стверджує Камчатний. Саме тому, на його думку, все майно має бути роздержавлене і приватизоване.

Коли запрацює новий закон і майно профспілок піде з молотка, у підприємців буде можливість позмагатися за нього на відкритому аукціоні та не вплутуватись в темні історії з профспілками, якщо потрібен рекреаційний об’єкт.