У дружини скандального нардепа Столара багато землі, а буде ще більше? Що вдалося дізнатися

Загалом Інна Майструк має більше гектара землі

Дружина нардепа Вадима Столара, який входить до депутатської групи "Відновлення України", має велику кількість земельних ділянок у столиці та під Києвом, а також чоловік переписав на неї чимало свого майна.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на дані державного порталу "Судова влада України".

Так, ще у 2015 році журналісти з’ясували, що дружині Столара належить понад 0,5 га землі на березі озера Зариваха у садовому товаристві "Берізка", що у Дарницькому районі міста Київ. Як виявилось, вона отримала їх у подарунок у 2014 році.

Також відомо, що на жінку записано вісім земельних ділянок в елітному селищі Козин під Києвом. Їхня загальна площа становить понад половину гектара.

До початку повномасштабного вторгнення народний депутат виїхав із країни та повернувся у січні 2023 року. Тоді ж він переписав чималу частину свого майна на дружину.

Зазначимо, що у березні поточного року було завершено перереєстрацію столичного ТОВ "Жовтень", що спеціалізується на наданні в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна. Наразі власниками є дружина нардепа Інна Майструк та її інвестиційний фонд "Стрім Інвестмент".

Раніше власником компанії був Вадим Столар через інший інвестиційний фонд – "Медісон".

Детальніше читайте у повному матеріалі на сайті "Телеграф": Скандальний нардеп Столар розлучається та переписує майно на дружину? Що вдалося знайти у реєстрах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Вадим Столар розлучається зі своєю дружиною. Відповідну заяву було зареєстровано в Обухівському районному суді Київщини у липні поточного року.