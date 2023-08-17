Боїться арешту майна? Стало відомо про підозрілі дії нардепа Столара

Причина розлучення поки що невідома

Нардеп-забудовник від забороненої "Опозиційної платформи – За життя", який на сьогодні входить у депутатську групу "Відновлення України" Вадим Столар розлучається зі своєю дружиною — громадянкою Інною Майструк.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані державного порталу "Судова влада України".

Зокрема, відповідну справу про розлучення сімейної пари зареєстрували 31 липня цього року в Обухівському районному суді Київщини. Подружжя виховує трьох дітей: двох доньок віком 14 і 16 років і 11-річного сина.

Причина розлучення поки що невідома.Проте події, які стались перед початком процедури розлучення, дають підстави припускати, що Столари намагаються врятувати сімейні активи, до яких тепер проявляють особливу увагу правоохоронці.

Варто нагадати, у лютому 2023 року Служба безпеки України провела низку обшуків на підприємствах Столара. Силовики запідозрили комерційні структури нардепа-забудовника у причетності до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів, а нині осіб, що фігурують у справах про державну зраду, Віктора Медведчука і Тараса Козака (обидва політики – ексколеги Столара з ОПЗЖ).

Зазначається також, поки слідство офіційно не висунуло жодної підозри Вадиму Столару. Однак якщо це станеться, то арешт його майна та активів членів сім’ї – неминучий. А, отже, логічно припускати, що власник почав виводити активи із зони ризику.

Більше про поділ майна Столара ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Скандальний нардеп Столар розлучається та переписує майно на дружину? Що вдалося знайти у реєстрах".

Раніше ми повідомляли про те, що один із проблемних житлових комплексів Києва, який нещодавно підтопила зливу, теж пов’язували з компанією Столара.