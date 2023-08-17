Боится ареста имущества? Стало известно о подозрительных действиях нардепа Столара

Причина развода пока неизвестна

Нардеп-застройщик от запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь", который сегодня входит в депутатскую группу "Восстановление Украины" Вадим Столар, расстается со своей женой — гражданкой Инной Майструк.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные государственного портала "Судебная власть Украины".

В частности, соответствующее дело о разводе семейной пары было зарегистрировано 31 июля этого года в Обуховском районном суде Киевщины. Супруги воспитывают троих детей: двух дочерей 14 и 16 лет и 11-летнего сына.

Причина развода пока неизвестна. Однако произошедшие перед началом процедуры развода события дают основания предполагать, что Столары пытаются спасти семейные активы, к которым теперь проявляют особое внимание правоохранители.

Стоит напомнить, что в феврале 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела ряд обысков на предприятиях Столара. Силовики заподозрили коммерческие структуры нардепа-застройщика в причастности к противоправным схемам легализации средств в интересах бывших депутатов, а ныне лиц, фигурирующих в делах о государственной измене, Виктора Медведчука и Тараса Козака (оба политика – экс-коллеги Столара из ОПЗЖ).

Отмечается также, что пока следствие официально не выдвинуло никакого подозрения Вадиму Столару. Однако, если это произойдет, арест его имущества и активов членов семьи – неизбежен. А значит, логично предполагать, что собственник начал выводить активы из зоны риска.

Больше о разделе имущества Столара вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Скандальный нардеп Столар разводится и переписывает имущество на жену? Что удалось найти в реестрах".

Ранее мы сообщали о том, что один из проблемных жилых комплексов Киева, который недавно подтопил ливень, тоже связывали с компанией Столара.