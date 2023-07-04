Движение "Честно" нашло связь Корниенко с представителями ОПЗЖ

С подачи Корниенко "Слуга народа" финансировала организацию, которая одновременно широко сотрудничала с представителями ОПЗЖ, выяснили в "Честно"

Движение "Честно", которое ведет Реестр Zрадников, нашло факты сотрудничества между вице-спикером Верховной Рады Александром Корниенко и Институтом когнитивного моделирования (ИКМ), связанным со скандальным Спартаком Субботой и народными депутатами запрещенной партии ОПЗЖ.

Об этом говорится в статье "Украинской Правды".

Как выяснили в "Честно", именно Александр Корниенко, который до ноября 2021 возглавлял партию СН, начал сотрудничество "Слуг" с ИКМ еще в 2020 году. В частности, тогда у Института заказали лекций и социологических исследований на 5 млн. грн. Причем за тот год институт Субботы всего получил 6 млн грн, то есть фактически существовал на деньги правящей партии.

В "Честно" отмечают, что при этом Институт когнитивного моделирования сотрудничал с представителями ОПЗЖ, бывшими "регионалами" и застройщиками.

Так, в том же 2020 году он обслуживал медиахолдинг Live Network нардепа Вадима Столара, фигурирующего в Реестре советников.

"Столар – далеко не единственный клиент института, к которому должны быть серьезные вопросы у спецслужб. Институт сотрудничал с рядом благотворительных организаций, в частности, с Фондом Рината Ахметова и Международным фондом Вадима Новинского. Новинский – тоже фигурант Реестра Zрадников и является клириком УПЦ МП", — говорится в расследовании движения "Честно".

А другие, кроме Субботы, основатели Института Дмитрий Царенко и Виктор Березенко были тесно связаны с такими одиозными деятелями, как нардеп 6-го созыва от Партии регионов Эльбрус Тедеев и один из лидеров ОПЗЖ и бывший глава администрации Януковича Сергей Левочкин.

Кроме того, семья Царенко владеет несколькими строительными компаниями, а его брат Михаил Царенко в настоящее время является депутатом от бывшей ОПЗЖ в Киевсовете, где активно лоббирует интересы тех же застройщиков. Также в 2020 году CEO Института когнитивного моделирования стала Светлана Павелецкая — близка к опальному Алексея Гончарука и министра культуры Александра Ткаченко, петиция за отставку которого недавно набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Как видим, с подачи Александра Корниенко партия "Слуга народа" финансировала организацию, которая одновременно широко сотрудничала с представителями ОПЗЖ и другими пророссийскими политиками и силами. И это не единственное доказательство их связи.

Напомним, что еще в марте 2022 года Корниенко выступал против изгнания из украинского парламента предателей из ОПЗЖ, мол, юридических оснований для этого нет.

Кроме того, уже после вторжения РФ СМИ сообщали, что ОПЗЖ в парламенте голосует синхронно с "Слугами", и именно Корниенко оправдывал такие совместные действия правящей и запрещенной партии.

А уже в январе 2023 года он отказался подписать обращение к спикеру Рады о лишении мандатов депутатов от запрещенной ОПЗЖ.