ЗМІ розповіли про звʼязки верхівки "Слуги народу" з ОПЗЖ

З подачі Корнієнка "Слуга народу" фінансувала організацію, яка водночас широко співпрацювала з представниками ОПЗЖ, з'ясували в "Чесно"

Рух "Чесно", який веде Реєстр Zрадників, знайшов факти співпраці між віце-спікером Верховної Ради Олександром Корнієнком та Інститутом когнітивного моделювання (ІКМ), пов’язаним зі скандальним Спартаком Субботою та народними депутатами забороненої партії ОПЗЖ.

Про це йдеться у статті "Української Правди".

Як з’ясували у "Чесно", Саме Олександр Корнієнко, який до листопада 2021 року очолював партію СН, започаткував співпрацю "Слуг" з ІКМ ще у 2020 році. Зокрема, тоді у Інституту замовили лекцій і соціологічних досліджень на 5 млн грн. Причому, за той рік інститут Субботи всього отримав 6 млн грн, тобто він фактично існував на гроші правлячої партії.

В "Чесно" зазначають, що при цьому Інститут когнітивного моделювання співпрацював з представниками ОПЗЖ, колишніми "регіоналами" та забудовниками.

Так, у тому ж 2020 році він обслуговував медіахолдинг Live Network нардепа Вадима Столара, який фігурує в Реєстрі Zрадників.

"Столар – далеко не єдиний клієнт інституту, до якого мають бути серйозні питання у спецслужб. Інститут співпрацював із низкою благодійних організацій, зокрема з Фондом Ріната Ахметова та Міжнародним фондом Вадима Новинського. Новинський – теж фігурант Реєстру Zрадників і є кліриком УПЦ МП", — йдеться у розслідуванні руху "Чесно".

А інші окрім Субботи засновники Інституту Дмитро Царенко та Віктор Березенко були тісно пов'язані з такими одіозними діячами, як нардеп 6-го скликання від Партії регіонів Ельбрус Тедеєв та один з лідерів ОПЗЖ і колишній голова адміністрації Януковича Сергій Льовочкін.

Крім того, родина Царенка володіє кількома будівельними компаніями, а його брат Михайло Царенко нині є депутатом від колишньої ОПЗЖ в Київраді, де активно лобіює інтереси тих самих забудовників.Також у 2020 році CEO Інституту когнітивного моделювання стала Світлана Павелецька — близька до опального екс-прем’єра Олексія Гончарука та міністра культури Олександра Ткаченка, петиція за відставку якого нещодавно набрала необхідні 25 тис. голосів.

Тож, як бачимо, з подачі Олександра Корнієнка партія "Слуга народу" фінансувала організацію, яка водночас широко співпрацювала з представниками ОПЗЖ і іншими проросійськими політиками та силами. І це не єдиний доказ їхнього зв’язку.

Нагадаємо, що ще в березні 2022 року Корнієнко виступав проти вигнання з українського парламенту зрадників з ОПЗЖ, мовляв, юридичних підстав для цього немає.

Крім того, вже після вторгнення РФ ЗМІ повідомляли, що ОПЗЖ у парламенті голосує синхронно з "Слугами", і саме Корнієнко виправдовував такі спільні дії правлячої і забороненої партій.

А вже у січні 2023 року він відмовився підписати звернення до спікера Ради щодо позбавлення мандатів депутатів від забороненої ОПЗЖ