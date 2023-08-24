Есть прилет и пострадавшие: первые подробности ночного удара по Днепру

Последний раз Днепр был под ударом 15 августа

Около 2:30 ночи 24 августа в Днепре прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, в городе есть минимум один прилет.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его данным, в результате удара по областному центру есть пострадавшие.

"Прилет. Есть пострадавшие. Вся информация впоследствии. Ничего не публикуем в соцсетях! Все службы работают", — написал глава региона.

Перед ударом в области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили, что россияне могут применить баллистическое вооружение.

В то же время мониторинговые паблики писали о работе ПВО. Там же отмечали, что по предварительной информации город атаковали ракетами "Искандер-К".

По словам местных жителей, над одним из районов города было видно густой дым. Всего было слышно 5-6 мощных взрывов.

Напомним, что последний удар по Днепру пришелся в ночь на 15 августа. Тогда оккупанты ударили ракетами по одному из промышленных предприятий.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 23 августа оккупанты ударили беспилотниками по Сумской области. Там полностью разрушена школа.