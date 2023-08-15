Несколько серий взрывов, пострадавшие и разрушения: как Днепр пережил ночной ракетный удар (фото и видео)

Над Днепропетровской областью этой ночью было сбито семь крылатых ракет

В ночь на 15 августа российские оккупанты атаковали ракетами украинские города и Днепр, в том числе, принял на себя удар. Известно, что в результате очередного преступления захватчиков есть пострадавшие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ранены 2 человека. 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летний мужчина был госпитализирован. Он находится в состоянии средней тяжести", — написал он.

По словам Лысака, пожар в целом охватил более 800 кв.м. Сотрудники ГСЧС локализовали его.

Ракетный удар по Днепру

Также глава ОВА добавил, что во время утренней массированной ракетной атаки защитники из ПВК "Восход" сбили над Днепропетровской областью семь крылатых ракет Х-101/555.

Отметим, что Лысак ранее сообщал также, что в 4:20 был прилет по одному из предприятий города. В результате вспыхнул пожар.

В одном из популярных городских пабликов опубликовали видео со звуками взрывов, которые слышали местные жители.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время ночной атаки также пострадали Львов и область. Известно, что в городе в результате падения обломков ракет есть повреждения жилых многоквартирных домов.