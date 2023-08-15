Во Львове есть прилеты по жилым домам: что известно (фото)

Горожане насчитали по меньшей мере четыре серии мощных взрывов

В результате ночно-утренней атаки российских террористов во Львове есть несколько прилетов. Также сообщается о пожарах у пострадавших из-за попадания жилых домов.

Данные и первое фото с места происшествия обнародовал мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале. Чиновник отметил, что жителей поврежденных строений уже эвакуируют.

"Есть попадание в жилые дома. На верхних этажах — пожар. Эвакуируем людей. Все службы на месте", — сообщил Садовый.

Спасатели уже работают над устранением последствий атаки

Перед этим мэр также информировал, что силы противовоздушной обороны сбили немало российских ракет.

Следует добавить, что Львов был не единственной целью российских окупантов. Ряд взрывов также был зафиксирован на территории Львовской области, что подтвердил глава ОВА Максим Козицкий. Он пообещал впоследствии обнародовать все подробности атаки на регион.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сутками ранее под прицелом врага находилась Одесская область. В частности, полностью разрушен гипермаркет FOZZY, компания объявила, что пока прекращает свою работу в регионе.