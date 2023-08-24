Ночной террор продолжается: россияне устроили новый обстрел, взрывы слышали в Днепре и не только

Враг применил баллистическое вооружение

Оккупанты устроили очередной ночной обстрел Украины, а тревога была объявлена в ряде областей на востоке и в центре страны.

Как информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ, причиной очередной ночной тревоги является применение россиянами баллистических ракет. По всей видимости, речь идет о модернизированных снарядах к С-300 или оперативно-тактических комплексов "Искандер".

Согласно данным мониторинговых групп, несколько взрывов были слышны в Запорожской области. Спустя некоторое время два мощных взрыва прозвучали в Днепре. Местные власти комментариев пока не давали, однако предварительно речь идет о работе средств ПВО.

Еще одна цель двигалась в сторону Павлограда, но затем сменила траекторию на Полтавскую область. Кроме того, над Запорожьем был замечен российский разведывательный беспилотник.

Как сообщалось ранее, оккупанты предпочитают устраивать масштабные обстрелы в ночное время суток. Так в ночь на 23 августа ударные БПЛА нанесли удар по Одесской области.

Целью россиян стала портовая инфраструктура, которая используется для погрузки и хранения украинского зерна.