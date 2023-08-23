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По зернохранилищу и не только: стали известны подробности атаки дронов на Одесскую область (фото)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Фото, сделанное на месте происшествия Новость обновлена 23 августа 2023, 08:32
Фото, сделанное на месте происшествия. Фото Сили оборони півдня України / Telegram

К счастью, пострадавших среди мирного населения нет

В ночь на 23 августа, когда в Украине отмечается День государственного флага, российские оккупанты ударили по Одесской области. К сожалению, есть попадания, которые привели к возникновению пожаров.

В течение трех часов захватчики атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Целью врага стала гражданская инфраструктура региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа Shahed-136/131. К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700м2", — написал он.

По словам главы ОВА, по состоянию на 6 часов утра огонь был локализован. Выяснилось также, что среди повреждений есть и зернохранилища.

В то же время в Telegram-канале "Сили оборони півдня України" отметили, что оккупанты атаковали область ударными беспилотниками с восточного побережья Азовского моря.

"Враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован. Пожарные продолжают работу", — говорится в сообщении.

К счастью, жертв или пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале августа российские оккупанты атаковали беспилотниками Киев, а также Одесскую область. В результате есть разрушения и пострадавшие.

Теги:
#Война #Одесская область #Атака #Разрушения #Дроны