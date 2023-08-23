Одесская область слышит взрывы: что известно о новом обстреле

В области работает ПВО и украинская авиация

Российские оккупанты в ночь на 23 августа устроили обстрелы Одесской области используя ударные беспилотники.

Как проинформировала пресс-служба Воздушных сил ВСУ, неназванное количество дронов двигалось над акваторией Черного моря в сторону Одессы.

При этом мониторинговые группы сообщают о том, что на их перехват поднималась авиация, а потому в некоторых местах были слышны взрывы. Согласно предварительным данным целью очередного ночного налета россиян является портовая инфраструктура на берегу Днестра.

Одной из наиболее вероятных целей называется Рени, а потому местных жителей призвали находиться в безопасных местах. Также сообщалось о взрывах в Измаиле.

На момент публикации этой новости воздушная тревога была объявлена только в Одесской области.

Как сообщалось ранее, оккупанты в августе активно обстреливали Одесскую область, пытаясь наносить удары по складам зерна и тем самым вновь шантажировать мир голодом.

Подобные обстрелы активизировались после того, как россия вышла из сделки по беспрепятственному вывозу украинского зерна из черноморских портов. Впрочем, экспорт продовольствия продолжился и после этого.