Прогоним тьму, пришедшую с востока: Залужный, Буданов и Малюк ярко поздравили с Днем Независимости

Страна отмечает 32-летие праздника

В четверг, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Украинцев поздравил президент Владимир Зеленский, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.

Валерий Залужный разместил видеопоздравление в Facebook. "Страна непокоренных, непоколебимых, несгибаемых" — так он обратился к украинцам.

"Страна гордых, героических и храбрых. Где свобода и достоинство всегда были ключевыми ценностями. Свободная страна. Это факты, о которых разобьются враждебные замыслы. С Днем Независимости, Украина!", — звучит в ролике на фоне кадров с фронта.

Поздравил соотечественников с Днем Независимости и Кирилл Буданов. Он отметил, что украинский народ шел к независимости долго и тяжело.

"Борьба эта продолжалась еще со времен Гетманщины, Украинской революции 1917-1921 годов, Карпатской Украины, советского тоталитарного режима. Продолжается она до сих пор — теперь с имперским агрессором. Второй год после полномасштабного вторжения мы уничтожаем российских оккупантов. По словам Филиппа Орлика, естественным правом является освобождаться от угнетения и трудиться, чтобы вернуть то, что несправедливостью и превосходящей силой было отнято", — написал глава ГУР.

Он добавил, что украинцы имеют общую цель – победить, общую мечту – построить независимое, мирное, безопасное и богатое будущее и общую идею справедливости во всех ее проявлениях. Буданов отдал честь павшим героям и пожелал, чтобы День Независимости вдохновлял нас на дальнейшую борьбу с врагом, а героическая Победа стала общей победой всего демократического мира.

Глава СБУ Василий Малюк в своем поздравлении по случаю Дня Независимости Украины вспомнил, что в этот день исполняется ровно полтора года, как мы сдерживаем очередную волну российского нашествия на нашу землю. Он добавил, что во время полномасштабной войны Независимость приобрела новые смыслы.

"Она стала не только олицетворением нашего права на жизнь и свободу, но и символом героизма и подвига. Каждый украинец понимает, что только Победа сохранит Независимость. Поэтому лучшие сыновья и дочери страны с оружием в руках отстаивают наше вековое право быть свободными и непокоренными", – написал Малюк.

Он призвал не забывать героев, отдавших свою жизнь за Родину. Их подвиг дает силы бороться и уничтожать врага дальше.

"Мы выстоим, потому что защищаем родную землю. И это понимает весь цивилизованный мир! Мы выгоним тьму, которая пришла с востока, потому что за нами — тысячелетняя история борьбы наших предков, славных рыцарей казацкого времени. Мы победим, ведь на нашей стороне правда! Независимость была, есть и будет! Потому что это составляющая того генетического кода, который объединяет украинцев в несокрушимую нацию", — заключил глава СБУ.

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