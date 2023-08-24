Виженемо пітьму, яка прийшла зі сходу: Залужний, Буданов та Малюк яскраво привітали з Днем Незалежності

Країна відзначає 32-річницю свята

У четвер, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності. Українців потужно привітав президент Володимир Зеленський, а також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов та голова СБУ Василь Малюк.

Валерій Залужний розмістив відеопривітання у Facebook. "Країна нескорених, непохитних, незламних" — так він звернувся до українців.

"Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми. З Днем Незалежності, Україно!", — лунає у ролику на тлі кадрів з фронту.

Привітав співвітчизників із Днем Незалежності й Кирило Буданов. Він зазначив, що український народ йшов до незалежності довго та важко

"Боротьба ця тривала ще з часів Гетьманщини, Української революції 1917–1921 років, Карпатської України, радянського тоталітарного режиму. Продовжується вона й досі – тепер із імперським агресором. Другий рік поспіль після повномасштабного вторгнення ми нищимо російських окупантів, мужньо й самовіддано відвойовуючи свої території. За словами Пилипа Орлика, природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, щоб повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано", — написав глава ГУР.

Він додав, що українці мають спільну мету – перемогти, спільну мрію – побудувати незалежне, мирне, безпечне й заможне майбутнє та спільну ідею справедливості у всіх її проявах. Буданов віддав шану полеглим героям та побажав, щоб День Незалежності надихав нас на подальшу боротьбу з ворогом, а героїчна Перемога стала спільною перемогою всього демократичного світу.

Голова СБУ Василь Малюк у своєму привітанні з нагоди Дня Незалежності України згадав, що цього дня виповнюється рівно півтора року, як ми стримуємо чергову хвилю російської навали на нашу землю. Він додав, що під час повномасштабної війни Незалежність набула нових сенсів.

"Вона стала не лише уособленням нашого права на життя і свободу, а й символом героїзму та подвигу.Кожен українець розуміє, що тільки Перемога збереже Незалежність. Тому найкращі сини й доньки країни зі зброєю в руках відстоюють наше віковічне право бути вільними та нескореними", — написав Малюк.

Він закликав не забувати героїв, які віддали свої життя за Батьківщину. Їхній подвиг дає наснагу битися й нищити ворога далі.

"Ми вистоїмо, бо захищаємо рідну землю. І це розуміє весь цивілізований світ! Ми виженемо пітьму, яка прийшла зі сходу, бо за нами — тисячолітня історія боротьби наших предків, славних лицарів козацької доби. Ми переможемо, адже на нашому боці правда! Незалежність була, є і буде! Тому що це складова того генетичного коду, який єднає українців у незламну націю", — завершив глава СБУ.

Раніше "Телеграф" підбив підсумки війни в Україні, яка триває вже півтора року. Ми розповідали, що відбувається зараз у військовій, політико-дипломатичній та інформаційній сферах, як ситуація може розвиватися далі і які висновки можна зробити.