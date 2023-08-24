Три типа ракет и три разных места запуска: откуда и чем били по Днепру 24 августа

Силы ВСУ сбили одну из ракет над Днепром

В ночь на 24 августа россияне ударили по Днепру тремя типами ракет. Запуски производились из оккупированных Крыма и Токмака, а также с территории Ростовской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его информации, по городу ударили ракетами "Искандер-М", С-300 и "Искандер-К".

"Токмак – это ракеты С-300, обычно оттуда враг наносит удары по этому региону зенитными управляемыми ракетами. Из Ростовской области зафиксированы пуски двух ракет Искандер-М – это баллистика. Из Крыма – крылатая ракета Искандер-К, которую сбили наши Силы обороны", – отметил он.

Также Игнат рассказал, что россияне могут пойти и на другие провокации в День Независимости Украины. По его словам, для украинцев каждый день существует угроза удара с воздуха.

Представитель ВСУ напомнил, что корабли из Черного моря никуда не деваются, так же как и самолеты стратегической авиации или беспилотники.

"Врагу нужно немного времени, чтобы подготовить удар", — завершил он.

В завершении Игнат напомнил, что украинцам следует придерживаться инструкций военных администраций и беречь себя.

Ранее "Телеграф" писал о том, что также ночью 24 августа взрывы слышали и в Запорожской области.