США спорят с Украиной из-за контрнаступления, Киев изменил стратегию, уверяет WSJ

В Штатах считают, что украинцы по-прежнему слишком рассредоточены для концентрированного наступления на юг

В последние несколько недель официальные лица Киева и США спорили насчет стратегии и тактики украинского контрнаступления, которое продолжают ВСУ. Между ними возникли некоторые разногласия.

Американцы призвали бросить все усилия на Ореховское направления, чтобы выйти к Азовскому морю. По их мнению, для этого Украине было передано достаточное количество техники. Вместе с тем они не понимают усилий под Бахмутом. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что Украина все же внесла в свою стратегию коррективы и сконцентрировалась на Ореховском направлении, перейдя в оборону "в восточной части Запорожского фронта".

В США считают, что у Украины еще есть время, чтобы добиться успеха на юге страны. В свою очередь, как сообщает WSJ, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что украинские военные уже находятся на пороге прорыва.

В то же время споры и разногласия в некоторых моментах все же остаются.

"Официальные лица США говорят, что украинцы по-прежнему слишком рассредоточены для концентрированного наступления на юг, поскольку на востоке развернуты многочисленные бригады, и они до сих пор не сочетают использование артиллерии, механизированных подразделений и усилий по разминированию", — говорится в материале.

Украина в ответ на это говорит, что пытается свести к минимуму потери на фронте, а также понимает, что на данный момент преимущества в воздухе она не имеет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что офицеры ВСУ, вопреки разговорам о медленном контрнаступлении, говорят, что они продвигаются вперед и дают оптимистичные оценки ситуации на фронте. Однако война, по их мнению, быстро не закончится.