К празднику: флаг Украины взвился над Работино (видео)

ВСУ в Работино

Украинские защитники, которые уже вошли в Работино (Запорожская область), в честь Дня Государственного флага Украины водрузили наш символ над данным населенным пунктом. Соответствующим видео уже делятся наши воины.

Согласно информации на официальной странице 47-й бригады "Магура", именно её воины сделали такой подарок всем украинцам. К видеопоздравлению, которое говорит само за себя, уже присоединились главком ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Работино. Украина, с Днем Государственного Флага!", — пишет Залужный.

"Работино. День Государственного Флага Украины. Слава героям!", — пишет Тарнавский.

Напомним, что официально ВСУ вошли в Работино еще 22 августа. По данным замминистра обороны Анны Маляр сейчас там продолжается "плановая боевая работа". При этом наши воины успевают не только прогонять оккупантов, но и спасать мирных жителей, проводя эвакуации.

Стоит отметить, что вход в Работино произошел всего через несколько дней после освобождения еще одного населенного пункта, но уже на Донбассе.