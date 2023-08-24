Враг завяз по всему фронту, а ВСУ добились существенных успехов: свежие карты боев

Враг атакует, но успеха не имеет

Идет 547-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, ВСУ достигли тактически значимых успехов в районе Работино и вокруг него на западе Запорожской области. Они расширяют успех, что ставит под угрозу вторую линию обороны врага.

Об этом говорится в ежедневной сводке Института изучения войны (ISW). По его данным, россияне 23 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, у Авдеевки и не добились подтвержденных успехов.

Харьковская и Луганская области

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели наступательные действия около Новоегоровки. Успеха не имели.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях на карте

Российские источники утверждали, что украинские силы совершили неудачные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 23 августа. Минобороны рф заявило, что российские силы отразили украинские штурмы у Синьковки, Петропавловки, Ольшан, Новоегоровки и Новоселовского.

Донецкая область

Украинские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута, но не продвинулись. Генштаб ВСУ сообщил, что наступательные действия велись к югу от Бахмута.

Известный российский военный блогер утверждал, что украинские силы при поддержке бронетехники атаковали в районе Андреевки. По его словам, был бой в южной части Клещеевки.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте

23 августа враг вел наземные атаки в районе Бахмута, но не продвинулся. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска без успеха наступали у Веселого.

Россияне продолжали наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не продвигались. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы продолжают держать оборону у Авдеевки и Марьинки.

Ситуация в Донецкой области на карте

"Южная ось"

23 августа украинские войска продолжали наступательные операции и добились значительных тактических успехов в западной части Запорожской области. Опубликованные 22 августа геолокационные кадры показывают, что Силы обороны продвигались к юго-востоку от Работино и к северо-западу от Вербового.

Ситуация в районе Времевки

Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа украинскими источниками, включая украинского главнокомандующего генералом Валерия Залужного, показывают, что украинские силы установили флаг на юге Работино. Это указывает на то, что российские силы, вероятно, еще сохраняют ограниченные позиции в селе.

Ситуация в Запорожской области на карте

Украинский Генштаб сообщил об успехах Силы обороны на этом направлении. Продвижение есть у Новоданиловки и Новопокроповки.

Ситуация в Херсонской и Николаевской областях на карте

Российские "военкоры" заявили, что украинские войска продолжают попытки форсировать Днепр в Херсонской области. Один из них утверждал, что украинские войска продолжают попытки закрепиться под Олешками, но российская 81-я отдельная бригада спецназа (вероятно, добровольческое формирование, которое подчиняется Группе войск "Днепр" и недавно вербовало и получало помощь из оккупированного Крыма) оборонялась в этом районе. Другой военный блогер сокрушался, что россияне недостаточно быстро реагируют на переправку украинских сил через реку.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский ответил критикам тактики ВСУ. Он объяснил, почему командование не перебрасывает все силы на юг.