Неправильная тактика ВСУ? Зеленский ответил "советчикам" из американских СМИ

Украина это делать не намерена

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебросят все силы на юг. Тем самым он ответил, например, некоторым американским экспертам из СМИ.

Об этом он рассказал на брифинге в рамках Крымской платформы. По словам президента, именно на такие действия надеются оккупанты, а все аналитики мира пускай "на это даже не рассчитывают".

"У нас есть восток. Кто-то понимает из специалистов, сколько там людей, сколько оккупантов находится на востоке? Примерно. 200 тысяч! Предложение такое: давайте возьмем оттуда наши Вооруженные силы, и куда-то их перебросим. Не хочу говорить, куда, например, там, где это нам желательно, нам это нужно. Думаю так, после этого будет следующее: пару дней Славянск, Краматорск, дальше они (оккупанты) пойдут на Павлоград, Днепропетровск, отрежут берега", — отметил Зеленский.

Напомним в последнее время западные СМИ, например The New York Times или Financial Times начали писать со ссылкой на мнение американских и других западных официальных лиц о том, что в США советуют "Украине быть менее склонной к риску и полностью направить свои силы на главное направление контрнаступления — юг и перестать концентрироваться на востоке, где задействована почти половина Сил обороны".

Это, к слову, помимо всего прочего, отмечалось в статьях, где сообщалось о возможном уменьшении военной помощи для ВСУ.

Ранее мы писали, что во время данного брифинга Зеленский заявил, что военные просят его мобилизовать больше людей.