В США недовольны: объемы военной помощи для Украины могут серьезно уменьшить

Разногласия между Украиной и Штатам нарастают

Военная помощь Украине может серьезно уменьшится в следующем году. Всего за несколько недель истекает срок действия пакета американского финансирования Украины в размере 43 млрд долларов, что требует от администрации Байдена получить одобрение Конгресса на дополнительную помощь, а это может быть сложной задачей на фоне растущего пессимизма в США по поводу контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает FT.

"Я не думаю, что вы услышите аргумент от кого-либо, что все идет хорошо или что это движется к месту, которое люди сочли бы хорошим", — сказал изданию американский политолог.

Кроме того, отмечают журналисты, один из моментов напряженности между официальными лицами США и Украины связан с тем, как Киев ведет это наступление. Официальные лица США, по данным издания, призывали Украину быть менее склонной к риску и полностью направить свои силы на главное направление контрнаступления — юг и перестать концентрироваться на востоке, где задействована почти половина Сил обороны.

"Но вместо этого Украина развернула некоторые из своих лучших боевых подразделений на востоке Украины.в битве за Бахмут", — говорится в материале.

Разногласия между Украиной и Штатам нарастают и по поводу видов помощи. Некоторые американские аналитики говорят, что акцент Киева на дальнобойном оружии неуместен, учитывая его"скромное влияние в войне".

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина задействовала свои самые мощные подразделения на фронте, но есть и тревожный момент.