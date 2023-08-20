В США недовольны: объемы военной помощи для Украины могут серьезно уменьшить
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Разногласия между Украиной и Штатам нарастают
Военная помощь Украине может серьезно уменьшится в следующем году. Всего за несколько недель истекает срок действия пакета американского финансирования Украины в размере 43 млрд долларов, что требует от администрации Байдена получить одобрение Конгресса на дополнительную помощь, а это может быть сложной задачей на фоне растущего пессимизма в США по поводу контрнаступления ВСУ.
Об этом сообщает FT.
"Я не думаю, что вы услышите аргумент от кого-либо, что все идет хорошо или что это движется к месту, которое люди сочли бы хорошим", — сказал изданию американский политолог.
Кроме того, отмечают журналисты, один из моментов напряженности между официальными лицами США и Украины связан с тем, как Киев ведет это наступление. Официальные лица США, по данным издания, призывали Украину быть менее склонной к риску и полностью направить свои силы на главное направление контрнаступления — юг и перестать концентрироваться на востоке, где задействована почти половина Сил обороны.
"Но вместо этого Украина развернула некоторые из своих лучших боевых подразделений на востоке Украины.в битве за Бахмут", — говорится в материале.
Разногласия между Украиной и Штатам нарастают и по поводу видов помощи. Некоторые американские аналитики говорят, что акцент Киева на дальнобойном оружии неуместен, учитывая его"скромное влияние в войне".
Напомним, ранее мы писали о том, что Украина задействовала свои самые мощные подразделения на фронте, но есть и тревожный момент.