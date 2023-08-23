На фронте у ВСУ новые серьезные успехи: карты и подробности от военных
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ВСУ наступают на двух направлениях, имеют успех
Украинские войска вошли в Работино и продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. ВСУ продвинулись в Запорожской области, достигли локальных успехов южнее Бахмута, и сдерживают наступление российских оккупантов на востоке.
Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона. Он отметил, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Всего за сутки произошло 30 боевых столкновений.
Спикер Генштаба сообщил, что наши воины достигли успеха в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области. Они закрепляются на достигнутых рубежах. Также наносятся удары артиллерией по выявленным целям противника и ведется контрбатарейная борьба.
ВСУ также продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута, где закрепляются на достигнутых рубежах.
Оккупанты тоже пытаются наступать. "Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет здесь свои резервы", — рассказал Ковалев.
Кроме того, по его словам, россияне атакуют в районе Клещеевки Донецкой области. Продвижения враг не добился, продолжаются тяжелые бои.
Как сообщал "Телеграф", аналитики ISW отмечают, что наступление Украины в районе Работино приближает украинские силы к началу прорыва второй линии обороны врага. Она может быть слабее, чем первая.