На фронте у ВСУ новые серьезные успехи: карты и подробности от военных

ВСУ наступают на двух направлениях, имеют успех

Украинские войска вошли в Работино и продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. ВСУ продвинулись в Запорожской области, достигли локальных успехов южнее Бахмута, и сдерживают наступление российских оккупантов на востоке.

Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона. Он отметил, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Всего за сутки произошло 30 боевых столкновений.

Спикер Генштаба сообщил, что наши воины достигли успеха в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области. Они закрепляются на достигнутых рубежах. Также наносятся удары артиллерией по выявленным целям противника и ведется контрбатарейная борьба.

ВСУ будет еще проще наносить удары по позициям россиян у оккупированного Токмака, карта deepstate

Ситуация в Запорожской области на карте deepstate

ВСУ также продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута, где закрепляются на достигнутых рубежах.

Оккупанты тоже пытаются наступать. "Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет здесь свои резервы", — рассказал Ковалев.

Ситуация в Донецкой области на карте deepstate

Кроме того, по его словам, россияне атакуют в районе Клещеевки Донецкой области. Продвижения враг не добился, продолжаются тяжелые бои.

Как сообщал "Телеграф", аналитики ISW отмечают, что наступление Украины в районе Работино приближает украинские силы к началу прорыва второй линии обороны врага. Она может быть слабее, чем первая.