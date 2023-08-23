В США снова обнадежили Украину по поводу F-16

Две страны готовы предоставить авиацию Украине

Соединенные Штаты готовы обучать украинских пилотов на истребителях F-16 у себя в стране. Однако конкретного решения по этому вопросу еще не принято.

Об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге. Он назвал условие, при котором США будут обучать украинских пилотов.

Представитель Минобороны страны отметил, что США "готовы поддержать учения" на континентальной части Соединенных Штатов. Это произойдет в случае, если "будет исчерпана соответствующая способность в Европе".

Где именно в США могло бы происходить такое обучение, пока неясно. В случае соответствующего решения такие базы будут определены.

"Я не могу сейчас сказать, на каких именно базах может происходить обучение, но, конечно, если решение будет принято, и мы будем двигаться вперед, мы обязательно сообщим вам об этом", – резюмировал Райдер.

Стоит отметить, что аналогичную информацию сообщила и заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, Штаты готовы принять участие в обучении украинских пилотов, если их будет больше того количества, с обучением которого смогут справиться европейские страны.

Как сообщал "Телеграф", самолеты F-16 готовы передать Украине Нидерланды и Дания. В Министерстве обороны Дании, заявили, что руководство страны продолжит работать над тем, чтобы больше стран присоединились к "коалиции истребителей" и помогли Украине с защитой неба от российского террора.