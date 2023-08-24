Япония готова выделить огромную сумму для Украины: на что пойдут средства
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Украина получит огромную сумму помощи
Япония намерена выделить на разные программы помощи Украине до 7 миллиардов долларов в зависимости от потребностей нашей страны.
Как передает "Интерфакс-Украина", об этом рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида выступая по видеосвязи на заседании международной Крымской платформы в Киеве.
"Япония будет постоянно обеспечивать разнообразную помощь в размере до 7 млрд американских долларов в зависимости от потребностей", — отметил он.
По его словам, у Токио есть большой опыт в сфере послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф, что может понадобиться Украине после достижения мира.
Кисида также добавил, что Япония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и будет продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом в вопросах ее поддержки и оказания давления на россию.
"Япония на стороне народа Украины для того, чтобы обеспечить мир и заново вернуть его на прекрасную украинскую землю", — добавил он.
Как сообщалось ранее, в США могут серьезно пересмотреть объемы выделяемой Украине военной помощи, поскольку в там растет пессимизм по поводу контрнаступления ВСУ.