Япония готова выделить огромную сумму для Украины: на что пойдут средства

Украина получит огромную сумму помощи

Япония намерена выделить на разные программы помощи Украине до 7 миллиардов долларов в зависимости от потребностей нашей страны.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида выступая по видеосвязи на заседании международной Крымской платформы в Киеве.

"Япония будет постоянно обеспечивать разнообразную помощь в размере до 7 млрд американских долларов в зависимости от потребностей", — отметил он.

По его словам, у Токио есть большой опыт в сфере послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф, что может понадобиться Украине после достижения мира.

Кисида также добавил, что Япония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и будет продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом в вопросах ее поддержки и оказания давления на россию.

"Япония на стороне народа Украины для того, чтобы обеспечить мир и заново вернуть его на прекрасную украинскую землю", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в США могут серьезно пересмотреть объемы выделяемой Украине военной помощи, поскольку в там растет пессимизм по поводу контрнаступления ВСУ.