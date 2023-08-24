Японія готова виділити величезну суму для України: на що підуть кошти

Україна отримає величезну суму допомоги

Японія має намір виділити на різні програми допомоги Україні до 7 мільярдів доларів, залежно від потреб нашої країни.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це розповів прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи з відеозв’язку на засіданні міжнародної Кримської платформи в Києві.

"Японія постійно забезпечуватиме різноманітну допомогу у розмірі до 7 млрд американських доларів залежно від потреб", — зазначив він.

За його словами, Токіо має великий досвід у сфері післявоєнного відновлення та відновлення після природних катастроф, що може знадобитися Україні після досягнення миру.

Кісіда також додав, що Японія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і продовжуватиме тісно співпрацювати з міжнародною спільнотою у питаннях її підтримки та тиску на росію.

"Японія на боці народу України для того, щоб забезпечити мир і наново повернути його на прекрасну українську землю", — додав він.

Як повідомлялося раніше, у США можуть серйозно переглянути обсяги військової допомоги, що виділяється Україні, оскільки там зростає песимізм з приводу контрнаступу ЗСУ.