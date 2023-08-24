Пентагон принял решение по обучению украинских пилотов на F-16: СМИ озвучили сроки

Длительность обучение займет несколько месяцев

В США окончательно приняли решение участвовать в обучении украинских пилотов на истребителях F-16. Уже этой осенью первые группы пилотов прибудут непосредственно в Америку для обучения.

Об этом сообщил американский чиновник, передает The New York Times. До этого момента предполагалось, что обучение будет сначала происходить только на территории европейских стран.

Так, на прошлой неделе в Пентагоне сообщали, что обучение десятка украинских пилотов в США начнется только тогда, когда европейская коалиция под руководством Нидерландов и Дании достигнет своего потенциала. Однако в четверг, 24 августа, было решено изменить подход: первые украинские пилоты прибудут в США, как только Украина их идентифицирует. В планах Пентагона начать обучение уже в сентябре.

NYT отмечает, что до сегодняшнего дня было неизвестно, будут ли США обучать пилотов, изначально предназначенных для участия в европейских программах обучения, или это будет дополнительная группа. Окончательное решение было принято только во второй половине в четверг, 24 августа, в День независимости Украины.

"Пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне", — передает издание слова анонимного американского чиновника.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Португалия присоединились к авиационной коалиции. Страна готова обучить украинских летчиков и не только.