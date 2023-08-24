Обучат пилотов и не только: еще одна страна поможет Украине с F-16

Португалия является участником "танковой и авиационной коалиции"

Португалия официально присоединяется к обучению украинских пилотов на F-16 Также её специалисты будут тренировать и инженерный состав ВС ВСУ.

Так во время общей с президентом португалии пресс-конференции президент Украины сообщил, что Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16.

Владимир Зеленский также обсудил с португальским коллегой возможности расширения оборонного сотрудничества, в частности, по поставке Украине бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования.

Стоит отметить, что президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза 24 августа 2023 года впервые побывал в Украине. Он вместе с другими иностранными гостями прибыл на торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины. Там, к слову, побывал и наш фотокорреспондет Ян Доброносов и уже подготовил фоторепортаж.

Напомним, ранее мы писали о том, что вслед за Данией и Нидерландами истребители F-16 Украине передаст и Норвегия. Правительство уже приняло соответствующее решение.