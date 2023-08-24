Навчать пілотів і не тільки: ще одна країна допоможе Україні з F-16

Португалія є учасником "танкової та авіаційної коаліції"

Португалія офіційно приєднується до навчання українських пілотів на F-16 Також її фахівці тренуватимуть і інженерний склад ЗС ЗСУ.

Так, під час спільної з президентом португалії прес-конференції президент України повідомив, що Португалія підтвердила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16.

Володимир Зеленський також обговорив з португальським колегою можливості розширення оборонної співпраці, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування.

Варто зазначити, що президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза 24 серпня 2023 року вперше відвідав Україну. Він разом із іншими іноземними гостями прибув на урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності України. Там, до речі, побував і наш фотокореспондент Ян Доброносов та вже підготував фоторепортаж

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що слідом за Данією та Нідерландами винищувачі F-16 Україні передасть і Норвегія. Уряд вже ухвалив відповідне рішення.