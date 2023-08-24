Ще одна країна передасть Україні свої F-16

Рішення вже нібито прийняте

Слідом за Данією та Нідерландами винищувачі F-16 Україні передасть і Норвегія. При цьому поки ніяких подробиць про можливу передачу літаків немає.

Як повідомляє телеканал TV 2 з посиланням на кілька джерел, уряд Норвегії вже нібито ухвалив відповідне рішення. Таким чином, ця держава може стати вже третьою країною, яка передасть Києву винищувачі F-16.

До цього Нідерланди та Данія пообіцяли подарувати 61 літак – 42 та 19 відповідно.

Зазначається, що 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере перебуває з офіційним візитом у Києві. А як раніше повідомляв "Телеграф", іноземні гості та військово-політичне керівництво нашої держави зібралися на урочисті заходи на Софіївській площі. Там, до речі, побував і наш фотокореспондент Ян Доброносов і вже підготував фоторепортаж .

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про найпоширеніший бойовий літак світу, який Україна отримає від своїх союзників.