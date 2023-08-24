Еще одна страна передаст Украине свои F-16

Решение уже якобы принято

Вслед за Данией и Нидерландами истребители F-16 Украине передаст и Норвегия. При этом пока никаких подробностей о возможной передаче самолетов нет.

Как сообщает телеканал TV 2 со ссылкой на несколько источников, правительство Норвегии уже якобы приняло соответствующее решение. Таким образом данное государство может стать уже третьей страной, которая передаст Киеву истребители F-16.

До этого Нидерланды и Дания пообещали подарить 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Отмечается, что 24 августа по случаю Дня Независимости Украины премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре находится с официальным визитом в Киеве. А как ранее сообщал "Телеграф", иностранные гости и военно-политическое руководство нашего государства собрались на торжественные мероприятия на Софиевской площади. Там, к слову, побывал и наш фотокорреспондет Ян Доброносов и уже подготовил фоторепортаж.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о самом распространенном боевом самолете мира, который Украина получит от своих союзников.