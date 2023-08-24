Залужный как всегда неотразим: в центре Киева на День Независимости собралось военное руководство Украины (фоторепортаж)

На площади собралось все руководство страны

В четверг 24 августа по случаю Дня Независимости Украины в Киеве проходят торжественные мероприятия. На Софиевской площади собрались иностранные гости, политики и военное руководство страны.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на праздновании и запечатлел участников торжества. Среди них, в частности, главком ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР МО Кирилл Буданов и президент Украины Владимир Зеленский.

Участники мероприятия были одеты в национальные одежды и военную форму. Ну а главной звездой на Софиевской площади ожидаемо оказался Залужный — человек, под чьим командованием сейчас ежедневно выбарывается суть данного праздника Независимость.

Парадную форму железный генерал, как и другие военные, видимо, решили отложить до победы, но и без неё командующий выглядит, как всегда, неотразимо.

Напомним, что Залужный, Буданов и Малюк ярко поздравили украинцев с Днем Независимости.

Также мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский обратился к согражданам по случаю Дня Независимости Украины. Он назвал этот день праздником свободных, сильных, равных и достойных людей.