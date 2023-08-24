Залужний як завжди неперевершений: у центрі Києва на День Незалежності зібралося військове керівництво України (фоторепортаж)

На площі зібралося все керівництво країни

У четвер 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України у Києві відбуваються урочисті заходи. На Софіївській площі зібралися іноземні гості, політики та військове керівництво країни.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на святкуванні та зафільмував учасників урочистостей. Серед них, зокрема, головком ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР МО Кирило Буданов та президент України Володимир Зеленський.

Учасники заходу були одягнені у національний одяг та військову форму. Ну а головною зіркою на Софіївській площі очікувано виявився Залужний — людина, під чиїм командуванням зараз щодня виборюється суть цього свята Незалежність.

Парадну форму залізний генерал, як і інші військові, мабуть, вирішили відкласти до перемоги, але й без неї командувач виглядає, як завжди, чарівно.

Нагадаємо, що Залужний, Буданов та Малюк яскраво привітали українців із Днем Незалежності.

Також ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський звернувся до співгромадян з нагоди Дня Незалежності України. Він назвав цей день святом вільних, сильних, рівних та гідних людей.