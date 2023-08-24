Леся Нікітюк у ефектній вишитій сукні міні привітала українців із Днем Незалежності (фото)

Ведуча подякувала українським захисникам, які щодня борються за незалежність країни

Українська ведуча Леся Нікітюк 24 серпня 2023 року розмістила у соціальних мережах привітання з Днем Незалежності України. Заодно зірка показала стильний святковий образ із сукнею-вишиванкою.

Стильна сукня довжини міні підкреслила красиву фігуру зірки та довгі ноги. У Instagram 35-річну Лесю Нікітюк засипали компліментами.

Так, Леся Нікітюк поділилася з підписниками рядками вірша Ліни Костенко "Буває, часом сліпну від краси". Там йдеться про красу України. Також ведуча висловила подяку українським захисникам та захисникям, які й борються за збереження незалежності країни та дають відсіч окупантам. "Низький вам уклін": додала Леся.

На знімках Леся Нікітюк позує у Києві на тлі монумента "Батьківщина-мати". Ведуча одягла чорну сукню довжини міні з вишитим орнаментом. Доповнює вбрання золота прикраса. Легкі хвилі на волоссі надають образу грайливу нотку.

Вишиванку створено українським брендом Miss Diamond. Модель Jasmine, як на відомій ведучій, коштує 6900 грн.

У коментарях зірку вітають у відповідь та "купають" у компліментах:

"Леся Іванівно, ну яка ж ви гарна";

"Яка ви шикарна, і ваша сукня теж";

"Ви неймовірно красиві у цій вишиванці!"

Образ Лесі Нікітюк сподобався її фанам

Стильну вишиванку на честь свят показала й перша леді. Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олена Зеленська привітала українців із Днем прапора у вишиванці українського виробництва.