Леся Нікітюк у ефектній вишитій сукні міні привітала українців із Днем Незалежності (фото)
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Ведуча подякувала українським захисникам, які щодня борються за незалежність країни
Українська ведуча Леся Нікітюк 24 серпня 2023 року розмістила у соціальних мережах привітання з Днем Незалежності України. Заодно зірка показала стильний святковий образ із сукнею-вишиванкою.
Стильна сукня довжини міні підкреслила красиву фігуру зірки та довгі ноги. У Instagram 35-річну Лесю Нікітюк засипали компліментами.
Так, Леся Нікітюк поділилася з підписниками рядками вірша Ліни Костенко "Буває, часом сліпну від краси". Там йдеться про красу України. Також ведуча висловила подяку українським захисникам та захисникям, які й борються за збереження незалежності країни та дають відсіч окупантам. "Низький вам уклін": додала Леся.
На знімках Леся Нікітюк позує у Києві на тлі монумента "Батьківщина-мати". Ведуча одягла чорну сукню довжини міні з вишитим орнаментом. Доповнює вбрання золота прикраса. Легкі хвилі на волоссі надають образу грайливу нотку.
Вишиванку створено українським брендом Miss Diamond. Модель Jasmine, як на відомій ведучій, коштує 6900 грн.
У коментарях зірку вітають у відповідь та "купають" у компліментах:
- "Леся Іванівно, ну яка ж ви гарна";
- "Яка ви шикарна, і ваша сукня теж";
- "Ви неймовірно красиві у цій вишиванці!"
Стильну вишиванку на честь свят показала й перша леді. Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олена Зеленська привітала українців із Днем прапора у вишиванці українського виробництва.