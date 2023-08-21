Власниця "Оскара" Сьюзен Сарандон з’явилася у Нью-Йорку у стильній вишиванці (фото)
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Українська вишиванка продовжує підкорювати весь світ
Легендарна американська актриса, володарка "Оскара" за найкращу жіночу роль, Сьюзен Сарандон у свої 76 може похвалитися чудовим почуттям стилю. Нещодавно вона вигуляла трендовий літній комбінезон в Італії, а тепер показала, як можна стильно носити вишиванку.
У неділю, 20 серпня, папараці "зловили" артистку під час прогулянки Іст-Вілліджем у Нью-Йорку в яскравому образі. Вона була одягнена у червоно-біле вбрання: вільну білу вишиванку з довгими рукавами з червоними візерунками, яку вона заправила у яскраво-червоні штани довжини міді.
Свій аутфіт Сарандон доповнила образ різнобарвною сумочкою, стильними сонцезахисними окулярами, смугастими кросівками в тон до образу та білими шкарпетками. Варто відзначити, що руде волосся актриси також відмінно поєднувалося з тонами її одягу.
Нагадаємо, що американська актриса кіно, телебачення та озвучування є ще й активісткою. 21 липня Сарандон приєдналася до страйку сценаристів та акторів у спробі домовитися про нові умови співпраці з такими кіностудіями-гігантами, як The Walt Disney Company, Warner Bros., Paramount Pictures, Sony Pictures, Apple, Amazon, Netflix, CBS та MGM. Керівництво цих компаній відмовляється йти назустріч профспілці SAG-AFTRA.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в об’єктив папараці потрапила зірка фільму "Рятувальники Малібу" Олександра Даддаріо. Актриса ходила в майже домашньому образі і без макіяжу.