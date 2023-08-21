Обладательница "Оскара" Сьюзен Сарандон появилась в Нью-Йорке в стильной вышиванке (фото)

Украинская вышиванка продолжает покорять весь мир

Легендарная американская актриса, обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль, Сьюзен Сарандон в свои 76 может похвастаться отличным чувством стиля. Не так давно она выгуляла трендовый летний комбинезон в Италии, а теперь показала, как можно стильно носить вышиванку.

В воскресенье, 20 августа, папарацци "поймали" артистку во время прогулки по Ист-Виллидж в Нью-Йорке в ярком образе. Она была одета в красно-белый наряд: свободную белую вышиванку с длинными рукавами с красными узорами, которую она заправила в ярко-красные брюки длины миди.

Свой аутфит Сарандон дополнила образ разноцветной сумочкой, стильными солнцезащитными очками, полосатыми кроссовками в тон к образу и белыми носками. Стоит отметить, что рыжие волосы актрисы также отлично сочетались с тонами ее одежды.

76-летняя Сьюзан Сарандон примерила стильную вышиванку Фото: Getty Images

Стильный аутфит с вышиванкой от Сьюзан Сарандон Фото: Getty Images

Обладательница "Оскара" была замечена во время прогулки по Нью-Йорку Фото: Getty Images

Напомним, что американская актриса кино, телевидения и озвучивания является еще и активисткой. 21 июля Сарандон присоединилась к забастовке сценаристов и актеров в попытке договориться о новых условиях сотрудничества с такими киностудиями-гигантами, как The Walt Disney Company, Warner Bros., Paramount Pictures, Sony Pictures, Apple, Amazon, Netflix, CBS и MGM. Руководство этих компаний отказываются идти навстречу профсоюзу SAG-AFTRA.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в объектив папарацци попала звезда фильма "Спасатели Малибу" Александра Даддарио. Актриса прогуливалась в почти что домашнем образе и без макияжа.