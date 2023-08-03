В белом комбинезоне с вышивкой: 76-летняя Сьюзан Сарандон очаровала образом в Италии (фото)

Актриса показала, как можно стильно носить свободный комбинезон

Легендарная американская актриса Сьюзан Сарандон, которая хранит свой "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Мертвец идёт" (1995) в уборной, покрасовалась на красной дорожке в Италии.

В среду, 2 августа, знаменитость приняла участие в кинофестивале Magna Graecia Film Festival 2023 в Palazzo della Regione в городе Катандзаро, где выгуляла стильный летний комбинезон белого цвета с вышивкой.

Сьюзан Сарандон выглядела современно в летнем образе с бантом на талии. Актриса дополнила свой наряд парой массивных кроссовок и добавила ярких красок с помощью очков в красной оправе.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что американская актриса кино, телевидения и озвучивания является еще и активисткой. 21 июля Сарандон присоединилась к забастовке сценаристов и актеров в попытке договориться о новых условиях сотрудничества с такими киностудиями-гигантами, как The Walt Disney Company, Warner Bros., Paramount Pictures, Sony Pictures, Apple, Amazon, Netflix, CBS и MGM. Руководство этих компаний отказываются идти навстречу профсоюзу SAG-AFTRA.

Сьюзан Сарандон на забастовке SAG-AFTRA возле студий Netflix и Warner Bros 21 июля 2023 года в Нью-Йорке. Фото: Getty Images

Совсем недавно к забастовке в Лос-Анджелесе присоединилась 85-летняя Джейн Фонда, где она также выступила перед протестующими. Мероприятие состоялось прямо возле студии Paramount Pictures.