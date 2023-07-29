Оскароносная Джейн Фонда впечатлила помолодевшим видом на забастовке в Лос-Анджелесе (фото)

85-летняя актриса выступила на трибуне в защиту актеров

В США продолжается масштабная забастовка SAG-AFTRA, к которой присоединились многие знаменитые актеры и актрисы. В частности, борется за свои права и права своих знаменитых (и не очень) коллег 85-летняя оскароносная американская актриса и писательница Джейн Фонда.

В пятницу, 28 июля, звезда, давно являющаяся общественной активисткой, не только пришла на забастовку, но и выступила перед протестующими. Мероприятие состоялось прямо возле студии Paramount Pictures.

Стоит подчеркнуть, что для своего возраста Джейн Фонда выглядит очень молодо и свежо. Ранее актриса разработала известный на сегодня комплекс упражнений по аэробике. Ее справедливо называют "королевой фитнеса". Она является значимой личностью в экологическом движении для молодого поколения. Фонда поддерживает борьбу против изменения климата и также выступает против расовой несправедливости.

Фото: Getty Images

Добавим, что Джейн Фонда получила свой первый "Оскар" за исполнение роли проститутки в фильме "Клют" 1971 года. Второй раз она была удостоена этой премии за свою актёрскую игру в фильме "Возвращение домой" (1978), где передались её впечатления от пережитого во Вьетнаме, которую она посетила в самый разгар войны в 1972 году.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал о конфузе Джейн Фонды на Каннском кинофестивале 2023. 85-летняя актриса в раздраженном состоянии швырнула награду в лауреатку "Золотой пальмовой ветви".