Оскароносна Джейн Фонда вразила помолоділим видом на страйку в Лос-Анджелесі (фото)

85-річна актриса виступила на трибуні на захист акторів

У США триває масштабний страйк SAG-AFTRA, до якого приєдналися багато відомих акторів і актрис. Зокрема, бореться за свої права та права своїх знаменитих (і не дуже) колег 85-річна оскароносна американська актриса та письменниця Джейн Фонда.

У п’ятницю, 28 липня, зірка, яка давно є громадською активісткою, не лише прийшла на страйк, а й виступила перед протестувальниками. Захід відбувся біля студії Paramount Pictures.

Варто наголосити, що для свого віку Джейн Фонда має дуже молодий та свіжий вигляд. Раніше актриса розробила відомий на сьогодні комплекс вправ з аеробіки. Її справедливо називають "королевою фітнесу". Вона є значущою особистістю в екологічному русі молодого покоління. Фонда підтримує боротьбу проти зміни клімату і виступає проти расової несправедливості.

Фото: Getty Images

Додамо, що Джейн Фонда отримала свій перший "Оскар" за виконання ролі повії у фільмі "Клют" 1971 року. Вдруге вона була удостоєна цієї премії за свою акторську гру у фільмі "Повернення додому" (1978), де передалися її враження від пережитого у В’єтнамі, яку вона відвідала у розпал війни у 1972 році.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав про конфуз Джейн Фонди на Каннському кінофестивалі 2023. 85-річна актриса в роздратованому стані жбурнула нагороду в лауреатку "Золотої пальмової гілки".