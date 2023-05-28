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85-річна Джейн Фонда оконфузилась на Каннському кінофестивалі 2023: момент потрапив на відео

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Американська актриса Джейн Фонда Новина оновлена 28 травня 2023, 14:07
Американська актриса Джейн Фонда. Фото Getty Images

Акторка нагородила "Золотою пальмовою гілкою" французького режисера, але щось пішло не так

Щорічний Каннський кінофестиваль 2023 добіг кінця, проте зумів запам’ятатися конфузом не лише німецької супермоделі Гайді Клум, а й легендарної американської актриси Джейн Фонди.

У суботу, 27 травня, відбулася церемонія нагородження переможців фестивалю. "Золоту пальмову гілку" отримала французький режисер Жустін Тріє. Вона — третя жінка за історію кінофестивалю, якій вдалося взяти головний приз.

Вручити нагороду переможниці дали честь 85-річній Джейн Фонді. Під час нагородження актриса поплескала Тріє по спині, а коли та відійшла від трибуни, з’ясувалося, що режисер забула забрати традиційний сувій, що додається до нагороди. Фонді не вдалося привернути увагу Жустін, і врешті-решт вона була настільки роздратована, що кинула в неї нагороду — сувій потрапив жінці в голову, але тріумфаторка і цього не помітила. Курйозний момент було знято.

Джейн Фонда та Жустін Тріє
Джейн Фонда та Жустін Тріє. Фото: Getty Images

Попри конфуз 85-річної актриси, її вишуканий образ на церемонії запам’ятався всім. Так, Джейн Фонда обрала для заходу вбрання у чорному кольорі: верх був у формі блискучої сукні з великим розрізом, а під ним виглядали штани. Доповнили образ туфлі з гострим носом, а також діамантові прикраси.

Джейн Фонда
Фото: Getty Images
Джейн Фонда
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, що зі своїм новим фільмом приїхав до Канн британський актор Джуд Лоу. 50-річна зірка "Шерлока Холмса" відростив вуса і помітно постарів.

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#Канни #Джейн Фонда #Золота пальмова гілка #Каннський кінофестиваль