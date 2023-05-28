85-летняя Джейн Фонда оконфузилась на Каннском кинофестивале 2023: момент попал на видео

Актриса наградила "Золотой пальмовой ветвью" французского режиссера, но что-то пошло не так

Ежегодный Каннский кинофестиваль 2023 подошел к концу, однако сумел запомниться конфузом не только немецкой супермодели Хайди Клум, но и легендарной американской актрисы Джейн Фонды.

В субботу, 27 мая, состоялась церемония награждения победителей фестиваля. "Золотую пальмовую ветвь" получила французский режиссер Жюстин Трие. Она — третья женщина за всю историю кинофестиваля, которой удалось взять главный приз.

Вручить награду победительнице дали честь 85-летней Джейн Фонде. Во время награждения актриса похлопала Трие по спине, а когда та отошла от трибуны, выяснилось, что режиссер забыла забрать традиционный свиток, прилагаемый к награде. Фонде не удалось привлечь внимание Жюстин, и в конце концов она была настолько раздражена, что швырнула в нее награду — свиток попал женщине в голову, но триумфаторша и этого не заметила. Курьезный момент был запечатлен.

Джейн Фонда и Жюстин Трие. Фото: Getty Images

Несмотря на конфуз 85-летней актрисы, ее изысканный образ на церемонии запомнился всем. Так, Джейн Фонда выбрала для мероприятия наряд в черном цвете: верх был в форме сверкающего платья с большим разрезом, а под ним выглядывали брюки. Дополнили образ туфли с острым носом, а также бриллиантовые украшения.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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