Померла 10 років тому: Могилевська показала, якою її мама була в молодості

47-річна співачка поховала маму за день до свого дня народження

Українська співачка Наталя Могилевська, яка кардинально змінилась з початку своїй музичної кар'єри, розповіла про роковини смерті своєї мами Ніни Могили.

47-річна артистка в соцмережі Інстаграм нагадала своїм підписникам, що її найріднішої людини не стало рівно 10 років тому — померла Ніна Могила у віці 67 років 31 липня 2013 року.

"Я згадую таємні моменти свого дитинства, плачу, жартую з того, як я дорослішала. Розповідаю, з якими труднощами і перемогами зіткнулась за життя. І, як саме ти, моя прекрасна мамо, і твій голос зсередини, допомогали мені знайти вихід, оминути кризу та прийти до перемог", — написала Могилевська.

Виконавиця поділилась з шанувальниками також і архівними фото своєї мами. Варто додати, що Ніна Могила понад сім років боролося із важким захворюванням крові та тривалий час лікувалася у Німеччині. Похорони жінки відбулись 1 серпня — за день до дня народження самої артистки.

Ніна Могила в молодості

Наталя Могилевська з батьками - мамою Ніною і татом Олексієм

Нагадаємо, що в травні минулого року Наталя Могилевська порушила тему усиновлення і розповіла, чи готова до материнства. В січні 2023-ого співачка зізналась, що знаходиться у романтичних стосунках. З цим чоловіком артистка допомагала під час евакуації українців з небезпечного регіону.