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Білик і Могилевську не впізнати: як змінилися українські співачки – зірки нульових (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Зірки української естради
Зірки української естради. Фото Колаж "Телеграфу"

Про Ламу та "Алібі", чиї пісні були хітами у 2000-х, сьогодні нічого не чути

Українська естрада наприкінці 90-х – на початку нульових активно розвивалася, подарувавши нам багато відомих донині імен. Наталія Могилевська, Ірина Білик, Руслана ставали дедалі успішнішими та популярнішими в ці роки.

В українському шоу-бізнесі 2000-х уживалися зовсім різні за стилем виконавиці: Марія Бурмакаї й Асія Ахат, Олена Вінницька й Гайтана. Хіти дуету "Алібі", співачок Lama та Євгенії Власової тоді співала вся країна.

Зараз же про багатьох зірок 90-00-х нічого не чути. Ахат, "Алібі", Lama, Бурмака підтримують Україну та виступають, у тому числі на благодійних концертах, але вже не такі популярні, як на піку своїх кар’єр. Тоді як Білик та Могилевській вдалося завоювати звання поп-дів українського шоу-бізнесу, а Руслана назавжди увійшла до історії нашої культури як перша переможниця від України на "Євробаченні".

"Телеграф" згадує яскравих українських артисток кінця 90-х – початку 2000-х. Хтось майже не змінився, як Руслана, а інших шанувальники часто критикують за "перекроювання" зовнішності.

Українські співачки 90-х і 00-х: фото раніше та зараз

Асія Ахат (58 років)

Асія Ахат раніше і зараз
Асія Ахат вірна чорному кольору волосся і чубчику

Ірина Білик (53 роки)

Ірина Білик раніше і зараз
Ірина Білик кілька разів вдавалася до послуг пластичних хірургів

Наталія Могилевська (47 років)

Наталія Могилевська раніше і зараз
Такої Могилевської багато хто не пам’ятає

Олена Вінницька (48 років)

Олена Вінницька раніше і зараз
З рок-діви до гламурної ведучої на ТБ

Руслана (50 років)

Руслана раніше і зараз
Час над Русланою, схоже, влади не має

Lama (47 років)

Співачка Лама раніше і зараз
Наталія Дзеньків (справжнє ім’я співачки) майже не змінилася

Євгенія Власова (45 років)

Євгенія Власова раніше і зараз
Власова не старіє

Гайтана (44 роки)

Гайтана раніше і зараз
Про Гайтану сьогодні нічого не чути

Марія Бурмака (52 роки)

Марія Бурмака раніше і зараз
З перших кроків на сцені й дотепер займає активну громадянську позицію

"Алібі" (40 та 39 років)

Анна та Ангеліна в дівоцтві Завальські

Дует Алібі раніше і зараз
Артистки співають з юних років, тож і популярність прийшла до них рано

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилася зірка серіалу "Роксолана" Ольга Сумська. Сьогодні акторці 56 років.

Теги:
#Руслана #Наталя Могилевська #Співачки #Ірина Білик #Євгенія Власова