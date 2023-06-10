Білик і Могилевську не впізнати: як змінилися українські співачки – зірки нульових (фото)
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Про Ламу та "Алібі", чиї пісні були хітами у 2000-х, сьогодні нічого не чути
Українська естрада наприкінці 90-х – на початку нульових активно розвивалася, подарувавши нам багато відомих донині імен. Наталія Могилевська, Ірина Білик, Руслана ставали дедалі успішнішими та популярнішими в ці роки.
В українському шоу-бізнесі 2000-х уживалися зовсім різні за стилем виконавиці: Марія Бурмакаї й Асія Ахат, Олена Вінницька й Гайтана. Хіти дуету "Алібі", співачок Lama та Євгенії Власової тоді співала вся країна.
Зараз же про багатьох зірок 90-00-х нічого не чути. Ахат, "Алібі", Lama, Бурмака підтримують Україну та виступають, у тому числі на благодійних концертах, але вже не такі популярні, як на піку своїх кар’єр. Тоді як Білик та Могилевській вдалося завоювати звання поп-дів українського шоу-бізнесу, а Руслана назавжди увійшла до історії нашої культури як перша переможниця від України на "Євробаченні".
"Телеграф" згадує яскравих українських артисток кінця 90-х – початку 2000-х. Хтось майже не змінився, як Руслана, а інших шанувальники часто критикують за "перекроювання" зовнішності.
Українські співачки 90-х і 00-х: фото раніше та зараз
Асія Ахат (58 років)
Ірина Білик (53 роки)
Наталія Могилевська (47 років)
Олена Вінницька (48 років)
Руслана (50 років)
Lama (47 років)
Євгенія Власова (45 років)
Гайтана (44 роки)
Марія Бурмака (52 роки)
"Алібі" (40 та 39 років)
Анна та Ангеліна в дівоцтві Завальські
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