Ольга Сумська у ролі "Роксолани" і зараз: як змінилася зірка серіалу за 26 років (фото)

56-річна актриса залишається у чудовій формі, як і багато років тому

Відома українська актриса Ольга Сумська, як то кажуть, прокинулася знаменитою після ролі Роксолани. З нею навіть віталися на вулиці, звертаючись за цим іменем. Український костюмно-історичний телесеріал про життя Хюррем Хасекі-султан, знятий за романом Осипа Назарука, вийшов на екрани в 1997 році.

За ці 26 років Ольга Сумська досягла успіху як актриса театру та кіно, телеведуча. В 2009 році отримала звання Народної артистки України. "Телеграф" згадує, якою полюбили глядачі Настуню у серіалі "Роксолана" і як змінилася за ці роки Ольга Сумська.

Де знімалася Ольга Сумська

Головна роль у серіалі "Роксолана" та двох продовженнях, "Сходженні на трон" і "Квітці імперії", поворотні в кар’єрі Сумської. Сьогодні у фільмографії 56-річної актриси десятки проєктів, серед яких фільми, серіали та мюзикли ("Тигролови", "Тіні незабутих предків", "Кріпосна", "Останній москаль", "Дві матері", "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", " За двома зайцями”). Крім того, Сумська грає у театрі, раніше була частиною трупи Національного драмтеатру імені Лесі Українки у Києві.

Ольга Сумська у ролі Роксолани і зараз (фото)

Такою полюбили актрису 26 років тому

Роль Роксолани зробила Сумську відомою

Акторка активно веде соціальні мережі. У Instagram вона ділиться кадрами зі зйомок, архівними знімками, фотографіями з друзями, колегами та рідними.

Особисте життя Ольги Сумської

Вперше Сумська вийшла заміж в 1987 році за актора Євгена Паперного, у них народилася дочка, але шлюб протримався чотири роки. Друга спроба виявилася тривалішою. В 1996 році актриса вдруге пішла під вінець, її обранцем став актор Віталій Борисюк. Зіркове подружжя є однією з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. У свою 25-ту річницю вони знову обмінялися присягами й одружилися вдруге.

Діти Ольги Сумської:

Антоніна Паперна (32 роки)

Ганна Борисюк (21 рік)

Обидві доньки Сумської пішли її стопами. Старша стала актрисою, молодша ще на етапі здобуття цієї професії.

Антоніна одружена з російським актором Володимиром Ягличем. Пара виховує 5-річну доньку Єву та 2-річного сина Даніїла. Паперна багато років проживає у росії. Після російського повномасштабного вторгнення в Україну стала однією з "мовчунів", згодом зовсім видалила свій аккаунт у Instagram. Проте, разом із чоловіком періодично з’являється на публіці. Нещодавнім знімком сім’ї поділився Яглич у себе в Instagram: разом із донькою та дружиною він відвідав прем’єру російського мультфільму. На зіркову маму, Ольгу, тим часом ллється хейт. Сумська зізнавалася журналістам, що вона не має права якось виправдовуватися перед українцями за дочку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" вразила фанів приголомшливою формою у її 59 років. Актриса веде здоровий спосіб життя та обожнює різні види спорту.