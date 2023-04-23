Памела Андерсон не старіє: 55-річна зірка захопила розкішною фігурою в стильному образі (фото)

Актриса підкреслила довгою сукнею свої підтягнуті форми

Голлівудська зірка Памела Андерсон, всесвітню славу якій приніс серіал "Рятувальники Малібу", продовжує відповідати званню одного із секс-символів сучасності. 55-річна актриса продемонструвала чудову фігуру в довгій сукні, що облягає.

Стильний образ зірка показала на гала-концерт, організованому ЛГБТ-центром у Лос-Анджелесі минулої суботи. Андерсон прикувала до себе погляди публіки, як тільки з’явилася на червоній доріжці, адже останніми роками вона стала рідше виходити у світ.

Для заходу актриса обрала чорну сукню-халтер (її характерний елемент – лямка, перекинута через шию). Такий фасон ми носили в нульових, які знову повернулися до моди. Свій урочистий лук Андерсон доповнила гостроносими туфлями в тон і золотистим клатчем із заклепками. Розкішні золотисті локони зірка залишила розпущеними.

Актриса із задоволенням позувала перед камерами та багато посміхалася. У свої 55 років їй вдалося зберегти майже таку саму фігуру, як і за часів піку її кар’єри.

Рідкісний вихід Памели Андерсон у світ. Фото: Getty Images

Зірка позувала і багато посміхалася. Фото: Getty Images

Нагадаємо, окрім "Рятувальників Малібу" Памела Андерсон знялася у десятках проєктів. Серед них і серіал "VIP", також відомий як "Дівчата з характером". На відміну від зіркової блондинки її напарниці за шоу не змогли досягти успіху. Як змінилися головні героїні серіалу, дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу".