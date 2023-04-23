Памела Андерсон не стареет: 55-летняя звезда восхитила роскошной фигурой в стильном образе (фото)

Актриса подчеркнула длинным платьем свои подтянутые формы

Голливудская звезда Памела Андерсон, всемирную славу которой принес сериал "Спасатели Малибу", продолжает соответствовать званию одного из секс-символов современности. 55-летняя актриса продемонстрировала превосходную фигуру в длинном облегающем платье.

Стильный образ звезда показала на гала-концерт, организованном ЛГБТ-центром в Лос-Анджелесе в минувшую субботу. Андерсон приковала к себе взгляды публики, как только появилась на красной дорожке, ведь в последние годы она стал реже выходить в свет.

Для мероприятия актриса выбрала черное платье-халтер (его характерный элемент – лямка, переброшенная через шею). Такой фасон мы носили в нулевых, которые снова вернулись в моду. Свой торжественный лук Андерсон дополнила остроносыми туфлями в тон и золотистым клатчем с заклепками. Роскошные золотистые локоны звезда оставила распущенными.

Актриса с удовольствием позировала перед камерами и много улыбалась. В свои 55 лет ей удалось сохранить почти такую же фигуру, как и во времена пика ее карьеры.

Редкий выход Памелы Андерсон в свет. Фото: Getty Images

Звезда позировала и много улыбалась. Фото: Getty Images

Напомним, кроме "Спасателей Малибу" Памела Андерсон снялась в десятках проектов. В их числе и сериал "V.I.P.", также известен как "Девушки с характером". В отличие от звёздной блондинки ее напарницы по шоу не смогли добиться успеха. Как изменились главные героини сериала, узнайте в материале "Телеграфа".