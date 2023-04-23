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Памела Андерсон не стареет: 55-летняя звезда восхитила роскошной фигурой в стильном образе (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Памела Андерсон для многих остается секс-символом еще со времен «Спасателей Малибу» Новость обновлена 23 апреля 2023, 14:47
Памела Андерсон для многих остается секс-символом еще со времен «Спасателей Малибу». Фото Getty Images

Актриса подчеркнула длинным платьем свои подтянутые формы

Голливудская звезда Памела Андерсон, всемирную славу которой принес сериал "Спасатели Малибу", продолжает соответствовать званию одного из секс-символов современности. 55-летняя актриса продемонстрировала превосходную фигуру в длинном облегающем платье.

Стильный образ звезда показала на гала-концерт, организованном ЛГБТ-центром в Лос-Анджелесе в минувшую субботу. Андерсон приковала к себе взгляды публики, как только появилась на красной дорожке, ведь в последние годы она стал реже выходить в свет.

Для мероприятия актриса выбрала черное платье-халтер (его характерный элемент – лямка, переброшенная через шею). Такой фасон мы носили в нулевых, которые снова вернулись в моду. Свой торжественный лук Андерсон дополнила остроносыми туфлями в тон и золотистым клатчем с заклепками. Роскошные золотистые локоны звезда оставила распущенными.

Актриса с удовольствием позировала перед камерами и много улыбалась. В свои 55 лет ей удалось сохранить почти такую же фигуру, как и во времена пика ее карьеры.

Памела Андерсон
Редкий выход Памелы Андерсон в свет. Фото: Getty Images
Памела Андерсон
Звезда позировала и много улыбалась. Фото: Getty Images

Напомним, кроме "Спасателей Малибу" Памела Андерсон снялась в десятках проектов. В их числе и сериал "V.I.P.", также известен как "Девушки с характером". В отличие от звёздной блондинки ее напарницы по шоу не смогли добиться успеха. Как изменились главные героини сериала, узнайте в материале "Телеграфа".

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