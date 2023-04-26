Ольга Сумская в роли "Роксоланы" и сейчас: как изменилась звезда сериала за 26 лет (фото)
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56-летняя актриса остается в прекрасной форме, как и много лет назад
Известная украинская актриса Ольга Сумская, как говорится, проснулась знаменитой после роли Роксоланы. С ней даже здоровались на улице, обращаясь по этому имени. Украинский костюмно-исторический телесериал о жизни Хюррем Хасеки-султан, снятый по роману Осипа Назарука, вышел на экраны в 1997 году.
За эти 26 лет Ольга Сумская добилась успеха как актриса театра и кино, телеведущая. В 2009 году получила звание Народной артистки Украины. "Телеграф" вспоминает, какой полюбили зрители Настуню в сериале "Роксолана" и как изменилась за эти года Ольга Сумская.
Где снималась Ольга Сумская
Главная роль в сериале "Роксолана" и двух продолжениях, "Восхождении на трон" и "Цветке империи", поворотные в карьере Сумской. Сегодня в фильмографии 56-летней актрисы десятки проектов, среди которых фильмы, сериалы и мюзиклы ("Тигроловы", "Тени незабытых предков" "Крепостная", "Последний москаль", "Две матери", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "За двумя зайцами"). Кроме того, Сумская играет в театре, ранее была частью труппы Национального драмтеатра имени Леси Украинки в Киеве.
Ольга Сумская в роли Роксоланы и сейчас (фото)
Актриса активно ведет социальные сети. В Instagram она делится кадрами со съемок, архивными снимками, фотографиями с друзьями, коллегами и родными.
Личная жизнь Ольги Сумской
Впервые Сумская вышла замуж в 1987 году за актера Евгения Паперного, у них родилась дочь, но брак продержался четыре года. Вторая попытка оказалось более продолжительной. В 1996 году актриса второй раз пошла под венец, ее избранником стал актёр Виталий Борисюк. Звездные супруги являются одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. В свою 25-ую годовщину они снова обменялись клятвами и поженились во второй раз.
Дети Ольги Сумской:
- Антонина Паперная (32 года)
- Анна Борисюк (21 год)
Обе дочки Сумской пошли по ее стопам. Старшая стала актрисой, младшая еще на этапе получения этой профессии.
Антонина замужем за российским актером Владимиром Яглычем. Пара воспитывает 5-летнюю дочь Еву и 2-летнего сына Даниила. Паперная много лет проживает в россии. После российского полномасштабного вторжения в Украину стала одним из "молчунов", со временем вовсе удалила свой аккаунт в Instagram. Тем не менее, вместе с супругом периодически появляется на публике. Недавним снимком семьи поделился Яглыч у себя в Instagram: вместе с дочкой и супругой он посетил премьеру российского мультфильма. На звездную маму, Ольгу, тем временем, льется хейт. Сумская признавалась журналистам, что у нее нет права как-либо оправдываться перед украинцами за дочь.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" поразила фанов потрясающей формой в ее 59 лет. Актриса ведет здоровый образ жизни и обожает различные виды спорта.