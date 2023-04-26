Ольга Сумская в роли "Роксоланы" и сейчас: как изменилась звезда сериала за 26 лет (фото)

56-летняя актриса остается в прекрасной форме, как и много лет назад

Известная украинская актриса Ольга Сумская, как говорится, проснулась знаменитой после роли Роксоланы. С ней даже здоровались на улице, обращаясь по этому имени. Украинский костюмно-исторический телесериал о жизни Хюррем Хасеки-султан, снятый по роману Осипа Назарука, вышел на экраны в 1997 году.

За эти 26 лет Ольга Сумская добилась успеха как актриса театра и кино, телеведущая. В 2009 году получила звание Народной артистки Украины. "Телеграф" вспоминает, какой полюбили зрители Настуню в сериале "Роксолана" и как изменилась за эти года Ольга Сумская.

Где снималась Ольга Сумская

Главная роль в сериале "Роксолана" и двух продолжениях, "Восхождении на трон" и "Цветке империи", поворотные в карьере Сумской. Сегодня в фильмографии 56-летней актрисы десятки проектов, среди которых фильмы, сериалы и мюзиклы ("Тигроловы", "Тени незабытых предков" "Крепостная", "Последний москаль", "Две матери", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "За двумя зайцами"). Кроме того, Сумская играет в театре, ранее была частью труппы Национального драмтеатра имени Леси Украинки в Киеве.

Ольга Сумская в роли Роксоланы и сейчас (фото)

Такой полюбили актрису 26 лет назад

Роль Роксоланы сделала Сумскую известной

Актриса активно ведет социальные сети. В Instagram она делится кадрами со съемок, архивными снимками, фотографиями с друзьями, коллегами и родными.

Личная жизнь Ольги Сумской

Впервые Сумская вышла замуж в 1987 году за актера Евгения Паперного, у них родилась дочь, но брак продержался четыре года. Вторая попытка оказалось более продолжительной. В 1996 году актриса второй раз пошла под венец, ее избранником стал актёр Виталий Борисюк. Звездные супруги являются одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. В свою 25-ую годовщину они снова обменялись клятвами и поженились во второй раз.

Дети Ольги Сумской:

Антонина Паперная (32 года)

Анна Борисюк (21 год)

Обе дочки Сумской пошли по ее стопам. Старшая стала актрисой, младшая еще на этапе получения этой профессии.

Антонина замужем за российским актером Владимиром Яглычем. Пара воспитывает 5-летнюю дочь Еву и 2-летнего сына Даниила. Паперная много лет проживает в россии. После российского полномасштабного вторжения в Украину стала одним из "молчунов", со временем вовсе удалила свой аккаунт в Instagram. Тем не менее, вместе с супругом периодически появляется на публике. Недавним снимком семьи поделился Яглыч у себя в Instagram: вместе с дочкой и супругой он посетил премьеру российского мультфильма. На звездную маму, Ольгу, тем временем, льется хейт. Сумская признавалась журналистам, что у нее нет права как-либо оправдываться перед украинцами за дочь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" поразила фанов потрясающей формой в ее 59 лет. Актриса ведет здоровый образ жизни и обожает различные виды спорта.