И не скажешь, что 55: Ольга Сумская поразила поклонников своим видом без макияжа (фото, видео)
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Ольга Сумская без макияжа прогулялась со своим мужем Виталием Борисюком по Одессе.
Народная артистка Украины Ольга Сумская в свои 55 выглядит намного моложе, что каждый день доказывает своим поклонникам в соцсетях.
На своей странице в Инстаграм актриса часто делится со своими подписчиками различными снимками, которые показывают ее жизнь: фото со съемок, архивные кадры и повседневные фото.
10 ноября Ольга Вячеславовна вместе со своим мужем Виталием Борисюком и театральной труппой приехала в Одессу со спектаклем. А пока до представления у них было свободное время они решили прогуляться по городу.
Видимо по причине того, что для спектакля ей будет необходим специальный грим, она решила не нагружать себя макияжем и продемонстрировала свою естественную красоту.
В комментариях подписчики отметили, что Сумская очень красивая и без макияжа.
Напомним, что 22 августа Ольга Сумская отпраздновала свое 55-летие. В этот день актриса театра и кино разместила в соцсети несколько своих красочных фото.