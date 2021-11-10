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И не скажешь, что 55: Ольга Сумская поразила поклонников своим видом без макияжа (фото, видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Ольга Сумская Новость обновлена 10 ноября 2021, 18:01
Ольга Сумская

Ольга Сумская без макияжа прогулялась со своим мужем Виталием Борисюком по Одессе.

Народная артистка Украины Ольга Сумская в свои 55 выглядит намного моложе, что каждый день доказывает своим поклонникам в соцсетях. 

На своей странице в Инстаграм актриса часто делится со своими подписчиками различными снимками, которые показывают ее жизнь: фото со съемок, архивные кадры и повседневные фото. 

10 ноября Ольга Вячеславовна вместе со своим мужем Виталием Борисюком и театральной труппой приехала в Одессу со спектаклем. А пока до представления у них было свободное время они решили прогуляться по городу. 

Видимо по причине того, что для спектакля ей будет необходим специальный грим, она решила не нагружать себя макияжем и продемонстрировала свою естественную красоту. 

В комментариях подписчики отметили, что Сумская очень красивая и без макияжа.

Напомним, что 22 августа Ольга Сумская отпраздновала свое 55-летие. В этот день актриса театра и кино разместила в соцсети несколько своих красочных фото.

Теги:
#Актриса #Ольга Сумская
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