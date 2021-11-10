І не скажеш, що 55: Ольга Сумська вразила шанувальників своїм виглядом без макіяжу (фото, відео)

Ольга Сумська без макіяжу прогулялася зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком Одесою.

Народна артистка України Ольга Сумська у свої 55 виглядає набагато молодшою, що щодня доводить своїм шанувальникам у соцмережах.

На своїй сторінці в Інстаграмі актриса часто ділиться зі своїми підписниками різними знімками, які показують її життя: фото зі зйомок, архівні кадри та повсякденні фото.

10 листопада Ольга В’ячеславівна разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком та театральною трупою приїхала до Одеси зі спектаклем. А поки до подання вони мали вільний час вони вирішили прогулятися містом.

Мабуть, через те, що для вистави їй буде потрібний спеціальний грим, вона вирішила не навантажувати себе макіяжем і продемонструвала свою природну красу.

У коментарях передплатники зазначили, що Сумська дуже гарна та без макіяжу.

Нагадаємо, що 22 серпня Ольга Сумська відсвяткувала своє 55-річчя. Цього дня актриса театру та кіно розмістила у соцмережі кілька своїх барвистих фото.