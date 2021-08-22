Заслужена артистка України святкує 55-річчя.

Українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно поділилася вагітним фото 2002 року, в неділю відзначає свій день народження — саме 22 серпня зірці виповнюється 55 років.

У цей день артистка розмістила новий пост на офіційній сторінці в Інстаграмі, в якому поділилася своїми фото в красивому білому платті на тлі яскравих квітів.

"Кажуть,в свій день народження треба багато мріяти! Починаю разом з вами, мої прекрасні друзі!І нехай здійсняться найпотаємніші бажання! Бути добру!", — звернулася Сумська до шанувальників.

Ольга Сумська

Ольга Сумська

Ольга Сумська

Зірки українського шоу-бізнесу та інші підписники актриси привітали її з цим чудовим святом в коментарях.

Лілія Ребрик

Андрій Джеджула

Катерина Бужинська

Привітав з днем народження і чоловік Ольги Сумської, Заслужений артист України Віталій Борисюк. Чоловік подарував своїй коханій шикарний букет білих троянд.

Нагадаємо, що Віталій Борисюк у цьому році відзначив своє 58-річчя з сім’єю в Єгипті.