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Ольга Сумська зачарувала шанувальників в свій день народження: "Мрій! Запалюй!" (Фото)

Автор
Т. Кармазіна
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Ольга Сумська зачарувала шанувальників в свій день народження: "Мрій! Запалюй!" (Фото) Новина оновлена 22 серпня 2021, 10:23
Ольга Сумська

Заслужена артистка України святкує 55-річчя.

Українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно поділилася вагітним фото 2002 року, в неділю відзначає свій день народження — саме 22 серпня зірці виповнюється 55 років.

У цей день артистка розмістила новий пост на офіційній сторінці в Інстаграмі, в якому поділилася своїми фото в красивому білому платті на тлі яскравих квітів.

"Кажуть,в свій день народження треба багато мріяти! Починаю разом з вами, мої прекрасні друзі!І нехай здійсняться найпотаємніші бажання! Бути добру!", — звернулася Сумська до шанувальників.

Ольга Сумська
Ольга Сумська
Ольга Сумська
Ольга Сумська
Ольга Сумська
Ольга Сумська

Зірки українського шоу-бізнесу та інші підписники актриси привітали її з цим чудовим святом в коментарях.

Лілія Ребрик
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Привітав з днем народження і чоловік Ольги Сумської, Заслужений артист України Віталій Борисюк. Чоловік подарував своїй коханій шикарний букет білих троянд.

Нагадаємо, що Віталій Борисюк у цьому році відзначив своє 58-річчя з сім’єю в Єгипті.

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