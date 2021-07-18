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По утрам шампанское: Ольга Сумская устроила для мужа шикарный завтрак в бассейне (видео)

По утрам шампанское: Ольга Сумская устроила для мужа шикарный завтрак в бассейне (видео)
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ольги Сумской

На днях украинская актриса Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной улетели в Египет. Семья махнула на отдых в Хургаду и поселилась в отеле премиум-класса Rixos Premium Magawish, в котором проживание для двух человек будет стоить от 12 тысяч гривен за ночь.

18 июля Виталий Борисюк празднует свое 58-летие. В честь этого события его супруга подготовила роскошный завтрак с шампанским в бассейне. Когда именинник проснулся, его ожидал приятный сюрприз.

"С Днем рождения, любимый! Будь счастливый, наш родной! Самый яркий, праздничный день начался в райском месте", - подписала Сумская видео, на которых запечатлена реакция Борисюка на подарок любимой.

 
 
 
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После разрыва Мишина и Эллерт отдыхают на море (фото, видео)

 
 
 
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Напомним, что 6 мая Ольга Сумская и Виталий Борисюк отметили 25-ю годовщину своего брака. Супруги решили в этом году снова обменяться своими свадебными клятвами и устроили торжественную церемонию с близкими друзьями.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 215

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Ольга Сумская, Виталий Борисюк.
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